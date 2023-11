Real Madrid kan zege op Barcelona in stadsderby geen goed vervolg geven

Zondag, 5 november 2023 om 23:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:19

Real Madrid heeft zondagavond twee dure punten verspeeld in de strijd om de titel in LaLiga. De sterrenploeg van Carlo Ancelotti slaagde er ondanks voldoende kansen niet in om een geldig doelpunt op het scorebord te zetten in de stadsderby tegen Rayo Vallecano, dat de 0-0 uitslag viert als een overwinning. Real Madrid blijft tweede achter seizoensrevelatie Girona, dat twee punten voorsprong heeft. Rayo staat negende.

Vorige week won Real Madrid el Clásico bij Barcelona (1-2). Ancelotti voerde liefst vier wijzigingen door: Fran García, Eduardo Camavinga, Luka Modric en Joselu kwamen in het elftal ten koste van Ferland Mendy, Aurelién Tchouaméni, Toni Kroos en Rodrygo.

Valverde had de wedstrijd voor Real Madrid al in de vijfde minuut veel makkelijker kunnen maken. De middenvelder kwam vrij na een slechte balaanraking van Óscar Valentín, maar wist doelman Stole Dimitrievski niet te verrassen met zijn schot. Enkele minuten later kwam Fran García aan de overzijde van het veld weg met een foute pass achterin bij Real Madrid.

Jude Bellingham, de man in grootse vorm, liet zich ook tegen Rayo volop gelden. De middenvelder zette na een half uur Fran García vrij, maar de back verprutste de kans. Vlak voor rust slalomde Bellingham prachtig om twee tegenstanders heen, om het ditmaal zelf te proberen. Het schot van de Engelsman ging echter over.

De Madrilenen probeerden de druk na rust verder op te voeren en creëerden ook de nodige dreiging in het eerste kwartier van de tweede helft. Een afstandsschot van Valverde werd ternauwernood gekeerd door Dimitrievski, die een paar minuten later een kopbal van Joselu naast zag gaan.

Na een uur kreeg Rayo een spaarzame mogelijkheid. Een dreigende volley van Raúl de Tomás, die een lang verleden heeft bij de tegenstander, ketste af op een verdediger.

Luttele minuten later dacht Real Madrid te scoren. Nadat Joselu de bal met de borst klaarlegde schoot Vinicius Júnior de bal tegen de touwen, maar eerstgenoemde bleek dat te hebben gedaan vanuit buitenspelpositie. Rodrygo probeerde het in blessuretijd nog met een artistiek verantwoorde hakbal, maar de bal miste kracht om Dimitrievski te verrassen.