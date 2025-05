'Real Madrid is al weken in gesprek met entourage van Premier League-ster die 80 miljoen euro kost'

Real Madrid is al weken in gesprek met de entourage van William Saliba, zo meldt L’Équipe zondagavond. De Koninklijke is naar verluidt de enige club waar de 24-jarige verdediger Arsenal voor zou verlaten. The Gunners willen Saliba echter niet laten gaan.

Arsenal is nog niet met de Fransman in gesprek over een nieuwe verbintenis. “Dat komt omdat mijn contract nog een aantal jaar doorloopt. We hebben op dit moment geen haast, ik ben heel gelukkig hier”, zei Saliba daar in maart over.

Real Madrid hoopt daar gebruik van te maken. De Spanjaarden volgen Saliba al een aantal seizoenen en willen hem ‘de leider’ van de defensie maken de komende jaren. L’Équipe schrijft daarnaast dat Real Madrid de enige club is waar Saliba zijn huidige werkgever voor zou willen verlaten.

De mandekker ziet spelen voor Real Madrid als het hoogste wat een speler kan bereiken, naast het winnen van prijzen, natuurlijk. Het Franse medium voegt daar direct aan toe dat Saliba op geen enkele manier een vertrek zal forceren bij Arsenal.

Real Madrid gaat deze zomer en medio 2026 een poging wagen om hem los te weken uit Londen, klinkt het. Mocht dat niet lukken, dan is de Koninklijke mogelijk ook bereid om te wachten tot de zomer van 2027, zodat Saliba transfervrij de overstap kan maken. De Spanjaarden deden dat ook bij onder anderen Kylian Mbappé en David Alaba. Ook Trent Alexander-Arnold lijkt transfervrij over te komen.

Saliba, die volgens Transfermarkt tachtig miljoen euro waard is, staat sinds medio 2019 onder contract bij Arsenal, dat dertig miljoen euro betaalde aan Saint-Étienne. De Franse mandekker speelde daarna op huurbasis voor die ploeg, OGC Nice en Olympique Marseille. Saliba is sinds 2022/23 een vaste waarde onder Mikel Arteta. De teller staat inmiddels op 131 optredens in de hoofdmacht.