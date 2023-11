‘Real Madrid identificeert alternatief voor Mbappé; ook Man City geïnteresseerd’

Dinsdag, 7 november 2023 om 20:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:50

Jamal Musiala geldt bij Real Madrid als alternatief voor Kylian Mbappé, mocht de komst van de Fransman niet haalbaar blijken. Dat meldt BILD-journalist Tobi Altschäffl. De Koninklijke is al langere tijd zeer geïnteresseerd in Mbappé, maar van een transfer is het nog altijd niet gekomen.

Musiala geniet daarnaast ook serieuze interesse van Manchester City, die daar wordt gezien als een waardige opvolger voor Kevin De Bruyne. Bayern München doet er ondertussen alles aan om het contract van Musiala, die nu nog tot medio 2026 vastligt in de Allianz Arena, open te breken.

Het is Bayern duidelijk geworden dat het daarvoor een serieus financieel offer moet brengen. BILD denkt dat een jaarsalaris van acht miljoen euro past bij de huidige status van Musiala. Daarmee zou hij bij de topverdieners van de club gaan horen. Momenteel verdient de 25-voudig Duits international ongeveer een derde van dat bedrag.

Voor Musiala zelf gaat het niet om geld, weet BILD. Hij wil Champions League spelen met een team dat kans maakt op het winnen daarvan. Musiala denkt mede doordat hij nu nog drie jaar vastligt nog niet aan zijn toekomst. Gesprekken over een mogelijke contractverlenging vinden pas na afloop van het huidige seizoen plaats.

Mogelijk kunnen twee andere spelers van Bayern Musiala helpen overtuigen om bij der Rekordmeister te blijven. Mochten de contracten van zijn beste vrienden Alphonso Davies en Leroy Sané verlengd worden, zou dat een rol kunnen spelen in het besluit van Musiala. Met name aan de toekomst van Davies bij Bayern wordt hardop getwijfeld. De Canadees wordt sterk in verband gebracht met Real Madrid.

De twintigjarige Musiala kwam ondanks zijn nog jonge leeftijd al 138 keer in actie voor Bayern. Daarin was hij goed voor 35 goals en 26 assists. Vorig seizoen bezorgde hij Bayern de landstitel met een rake pegel op de slotdag van de Bundesliga. De creatieveling wordt alom beschouwd als één van de volgende wereldsterren, wat dus heeft geleid tot interesse van giganten Real Madrid en Manchester City.

Zijn eventuele komst hangt dus van het al dan niet doorgaan van de transfer van Mbappé naar Real Madrid. De Franse superster ligt nog tot medio 2024 vast bij PSG, met een optie om het contract met een jaar te verlengen. Die verlenging ziet Mbappé, in ieder geval voorlopig, niet zitten.