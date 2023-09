Real Madrid herstelt zich van zeperd en ziet Vinícius Júnior weer terugkeren

Woensdag, 27 september 2023 om 20:53 • Noel Korteweg

Real Madrid heeft zich woensdagavond hersteld van de verloren stadsderby tegen Atlético Madrid van afgelopen weekend. De Koninklijke was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Las Palmas, al was het beste nieuws van de avond misschien wel de terugkeer van Vinícius Júnior. De Braziliaan maakte zijn rentree na ruim een maand blessureleed. Brahim Díaz en Joselu schoten Real naar de overwinning.

Carlo Ancelotti hoopte woensdagavond weer te kunnen beschikken over Arda Güler. Het Turkse toptalent werd dinsdag weer fit genoeg verklaard om deel te nemen aan de afsluitende training, maar liep in het laatste deel een spierblessure op en ligt er minimaal drie weken uit. Een flinke aderlating dus voor Ancelotti, die vijf posities wijzigde in het basiselftal van de Koninklijke ten opzichte van het duel met Atlético (3-1 verlies). Onder anderen Jude Bellingham, Luka Modric en Toni Kroos zaten op de bank tegen Las Palmas.

Real wilde de bezoekers direct de wil opleggen in de openingsfase van de wedstrijd. Onder meer Rodrygo, Nacho Fernández en tot drie keer toe Joselu namen het vijandelijke doel onder vuur zonder te scoren. De aanhouder wint, zo bleek woensdagavond maar weer, daar de thuisploeg op slag van rust alsnog op voorsprong kwam. Federico Valverde zag zijn pass met wat geluk bij Lucas Vázquez belanden. De Spanjaard behield vervolgens het overzicht en legde de bal af op Díaz, die bij de penaltystip klaarstond. Laatstgenoemde nam eerst nog rustig aan alvorens hij snoeihard in de kruising raak schoot: 1-0.

De tweede treffer viel ruim tien minuten na rust en kwam op naam van Joselu. Rodrygo bracht de in Stuttgart geboren Spanjaard in stelling met een fijne voorzet en zag hoe laatstgenoemde de bal in de verre hoek binnen kopte: 2-0. Vinícius viel enkele minuten later in voor de trefzekere spits en maakte daardoor zijn eerste minuten sinds eind augustus. De behendige dribbelaar miste in de tussentijd vier wedstrijden wegens een dijbeenblessure. Bellingham en Modric bleven de volledige negentig minuten op de bank. In de slotfase werd niet meer gescoord, waardoor Real weer over FC Barcelona heen gaat op de ranglijst. De Koninklijke staat nu op de tweede plaats, op één punt afstand van koploper Girona.

