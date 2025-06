Ajax verliest naast toptalent ook 1.92 meter lange spits aan Real Madrid

Abdellah Ouazane heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De zestienjarige centrale middenvelder maakt volgens transfermarktexpert Fabrizio Roman, die zijn gebruikelijke 'here we go' hanteert op X, in juli transfervrij de overstap naar de befaamde jeugdopleiding van Real Madrid.

Journalist Mario Cortegana van The Athletic voegt via X toe dat Ouazane voor drie seizoenen gaat tekenen bij Real Madrid, de maximaal toegestane contractduur voor een speler van zijn leeftijd. De piepjonge middenvelder sluit aan bij het Onder 19-elftal van de Spaanse grootmacht.

Cortegana weet voorts te melden dat Zakaria Ouazane, de achttienjarige broer van de middenvelder, waarschijnlijk ook bij Real Madrid zal tekenen. De 1.92 meter lange aanvaller speelde net als zijn broer Abdellah afgelopen seizoen in Ajax Onder 19. Zakaria Ouazane heeft drie jeugdinterlands voor Marokko achter zijn naam en begint normaal gesproken in het C-elftal van de Madrilenen.

Volgens ESPN heeft John Heitinga, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, nog geprobeerd om Abdellah Ouazane voor de club te behouden. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de getalenteerde middenvelder in Amsterdam aan het nieuwe seizoen begint.

"Heitinga belde Ouazane, die eerder ook al rechtstreeks met Kroes en Beuker sprak, op en zei dat Ouazane ook binnen Ajax snel stappen zou kunnen maken en om hem te vertellen hoe hij naar zijn ontwikkeling keek. Dit bracht de Marokkaanse jeugdinternational echter niet op andere gedachten", aldus de betaalzender.

Abdellah Ouazane maakte behoorlijk veel indruk op de Afrika Cup Onder 17 eerder dit jaar. Marokko veroverde de titel op dat toernooi en de jonge Ajacied werd uitgeroepen tot Beste Speler.

De jongeling was eerder dit jaar dicht bij het tekenen van zijn eerste profcontract bij Ajax. De inmenging van Real Madrid heeft de zaken echter flink opgeschud.