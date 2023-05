Real Madrid gaat voor ‘wereldrecorddeal’ om Mbappé nu echt te kunnen halen

Donderdag, 11 mei 2023 om 14:44 • Guy Habets

Real Madrid hoopt deze zomer alsnog de komst van Kylian Mbappé te kunnen realiseren. Dat schrijft The Telegraph. De Madrilenen denken te kunnen profiteren van de onrust bij Paris Saint-Germain en door middel van een 'wereldrecorddeal' kan de Franse aanvaller overtuigd worden van een transfer.

De voorbije jaren probeerde Real al vaker om Mbappé binnen te hengelen, maar kreeg het steeds nul op het rekest van of PSG of de aanvaller zelf. In 2021 verlengde de Fransman ook nog eens zijn contract tot medio 2025 en dus is er nu een 'wereldrecorddeal' nodig om een overstap te kunnen realiseren. Dat record staat nu nog op naam van Neymar, die in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG ging. De Koninklijke heeft er vertrouwen in dat een nieuw record werkelijkheid kan worden.

De clubleiding in Madrid vermoedt namelijk dat de onrust in Parijs, waar Lionel Messi in de clinch ligt met fans en trainer Christophe Galtier weinig vertrouwen geniet, bij kan dragen aan de wens van Mbappé om te transfereren. The Telegraph schrijft dat er komende zomer een nieuw bod vanuit het Estadio Santiago Bernabéu op de rappe aanvaller verwacht mag worden en dat het geboden bedrag boven de 222 miljoen euro ligt.

Real zal komende zomer sowieso de buidel trekken voor nieuwe spelers. Voorzitter Florentino Pérez hoopt een team samen te kunnen stellen van nieuwe Galácticos en naar verluidt is de transfer van Jude Bellingham naar de Spaanse hoofdstad al zo goed als rond. De Engelse middenvelder zal voor een bedrag tussen de 120 en 150 miljoen euro overgenomen gaan worden van Borussia Dortmund en op die manier troeft de Spaanse grootmacht concurrenten als Manchester City, Liverpool en Bayern München af.