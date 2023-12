Real Madrid gaat vól voor Kylian Mbappé, maar heeft één specifieke voorwaarde

Real Madrid gaat in januari vól voor Kylian Mbappé, zo meldt The Athletic. De 25-jarige ster van Paris Saint-Germain mag vanaf 1 januari officieel praten met andere clubs, daar zijn contract in de Franse hoofdstad op 1 juli 2024 afloopt. De Koninklijke heeft wel één specifieke voorwaarde: Mbappé moet vóór halverwege januari beslissen of hij het bod van de Spanjaarden accepteert en in de zomer de transfervrije overstap maakt.

Real Madrid en de 75-voudig international flirten al jarenlang met elkaar. In 2022 liep het contract van Mbappé ook af bij PSG en leek hij hard op weg naar de club van Carlo Ancelotti. Volgens The Athletic waren de Spanjaarden ervan overtuigd dat de rechtspoot de transfervrije overstap ging maken, maar zij kwamen bedrogen uit: Mbappé verlengde zijn contract bij PSG op het allerlaatste moment alsnog.

De Koninklijke voelde zich in de maling genomen door de pijlsnelle aanvaller, die hun interesse leek te gebruiken om er een beter contract uit te slepen bij de Parijzenaren. Dat wil Real Madrid niet nog eens laten gebeuren, waardoor de club vóór halverwege januari wil horen van Mbappé of hij het contractaanbod accepteert en in de zomer transfervrij overkomt.

Ondanks dat een aantal kopstukken bij de Madrilenen zich nog steeds in de maling genomen voelt door Mbappé, is het contact tussen beide partijen nooit volledig verdwenen. The Athletic meldt wel dat de Fransman een ander contract voorgeschoteld gaat krijgen door Real Madrid dan in het voorjaar van 2022. De verbouwing van het Santiago Bernabéu heeft ervoor gezorgd dat de club wat pas op de plaats moet maken.

Daarnaast houdt Real Madrid ook de chemie in de kleedkamer in het achterhoofd, zo klinkt het. Mbappé zou naar verluidt meer dan het dubbele willen verdienen dan wat de huidige sterren van de veelvuldig Champions League-winnaar per jaar opstrijken. Daar wil de Koninklijke niet aan beginnen, zeker ook omdat onder anderen Jude Bellingham en Aurélien Tchouaméni in het verleden financieel aantrekkelijkere aanbiedingen afsloegen om de stap naar Real Madrid te maken.

Het toonaangevende Britse medium meldt dat iedereen bij de club hoopt dat Mbappé de overstap naar Real Madrid maakt, van Ancelotti tot onder meer Vinícius Júnior. Bij PSG is juist het gevoel dat de Spanjaarden niet aan de financiële eisen van Mbappé willen en kunnen voldoen. Daarom leeft nog steeds de hoop dat de superster zijn contract in het Parc des Princes alsnog gaat verlengen.

Mbappé mocht afgelopen zomer niet mee op tour in Japan en Zuid-Korea omdat hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen en PSG geloofde dat hij stiekem al een (transfervrije) overeenkomst had bereikt met Real Madrid. Hij werd daarom te koop gezet. Al-Hilal bood 300 miljoen euro (!) voor zijn diensten, wat PSG accepteerde. Mbappé weigerde echter in gesprek te gaan met de Saudi’s. Uiteindelijk mocht de spits terugkeren in het eerste elftal. De teller staat dit seizoen op 21 doelpunten en 2 assists in 22 wedstrijden namens les Parisiens.

