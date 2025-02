Real Madrid gaat rode kaart Jude Bellingham aanvechten

Real Madrid legt zich niet zomaar neer bij de rode kaart die Jude Bellingham kreeg tegen Osasuna (1-1). Volgens de Madrilenen is er sprake van een miscommunicatie tussen de scheidsrechter van dienst en Bellingham. Los Blancos gaat de rode kaart dan ook aanvechten.

Real Madrid leed zaterdag zeer kostbaar puntenverlies in LaLiga. De hoofdstedelingen begonnen uitstekend via een treffer van Kylian Mbappé, maar na de vroege rode kaart voor Jude Bellingham wist Ante Budimir na rust gelijk te maken: 1-1. Real Madrid was met tien tegen elf niet bij machte om de winnende treffer te forceren.

Het gesprek van de dag na afloop van de wedstrijd was de rode kaart van Bellingham. Na een mislukte aanval van Real Madrid ging de verhitte Bellingham in gesprek met arbiter José Munuera. Bellingham was duidelijk ergens ontevreden over en kreeg na zijn zoveelste opmerking een directe rode kaart van Munuera.

"Het is duidelijk dat er een fout is gemaakt, er was een communicatiefout", reageert Bellingham na afloop voor de camera van Movistar Plus+. Scheidsrechter Munuera Montero meldt dat de rode kaart gegeven werd voor een belediging van Bellingham aan zijn adres. "Ik heb niemand beledigd", aldus Bellingham. "Ik wil niet herhalen wat ik heb gezegd, maar het was iets met 'fuck'."

Op de beelden is volgens liplezers duidelijk te zien dat Bellingham het volgende in het Engels tegen de scheidsrechter zegt: "I’m talking to you with respect. Fuck off."

Scheidsrechter Munuera Montero lijkt dat verkeerd te hebben verstaan als 'fuck you', zo legt de arbiter even later op het veld uit aan Modric. "Me ha dicho: 'Fuck you'", waren de exacte woorden van Munuera Montero, ofwel: "Hij zei tegen me: 'Fuck you.'" Dat zette de scheidsrechter na afloop ook op het wedstrijdformulier.

Volgens de Spaanse krant AS gaat De Koninklijke bezwaar aantekenen tegen de rode kaart van Bellingham. Real Madrid beroept zich op camerabeelden van Movistar+, waarop volgens de club duidelijk te horen is dat er 'Fuck off' is gezegd. Dit detail kan een groot verschil maken in de duur van de straf.

Volgens de Spaanse reglementen levert het uitschelden van een scheidsrechter een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden op, terwijl grof taalgebruik zonder directe belediging één tot twee duels schorsing betekent.