Real Madrid gaat naar finale Supercopa na bizarre wedstrijd tegen Atlético

Real Madrid heeft woensdagavond in een heerlijke halve finale van de Supercopa tegen Atlético Madrid aan het langste eind getrokken: 5-3. Mario Hermoso, Antonio Rüdiger (met een treffer en eigen doelpunt), Ferland Mendy, Antoine Griezmann, Dani Carvajal, Stefan Savic (eigen goal) en Brahim Díaz kwamen op het scorebord in Riyadh, Saudi-Arabië. Griezmann schreef met zijn treffer geschiedenis. De Koninklijke treft FC Barcelona of CA Osasuna in de finale.

Kepa Arrizabalaga stond onder de lat bij Real Madrid. Grote namen als Toni Kroos en Eduardo Camavinga zaten op de bank, net als het Turkse toptalent Arda Güler. Memphis Depay ontbrak in de selectie van de ploeg van Diego Simeone omdat hij niet helemaal fit was.

Atlético Madrid schoot uit de startblokken en kwam al na zes minuten spelen op voorsprong dankzij Hermoso. Rodrygo Goes, de door Real Madrid aangewezen persoon om Hermoso te bewaken tijdens de hoekschop, werd geblokt door José María Giménez, waardoor Hermoso vrijkwam en in de verre hoek kon binnenkoppen: 0-1.

Een kwartier later was het de Koninklijke dat scoorde uit een corner. Rüdiger kwam sterk boven zijn directe tegenstander Savic – die niet eens mee sprong – uit en kon vervolgens achter Jan Oblak koppen: 1-1. Het doelpunt van de Duitse mandekker had ontzettend veel weg van de goal van Sergio Ramos in de Champions League-finale van 2014. De toenmalig aanvoerder van Real Madrid kopte in de 93ste minuut op vrijwel identieke wijze de gelijkmaker binnen en forceerde daarmee een verlenging waarin Real Madrid uiteindelijk aan het langste eind trok.

Terug naar woensdagavond. De ploeg van Carlo Ancelotti bleef aandringen na de gelijkmaker van Rüdiger en kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong via Mendy. De Franse linksback zette een loopactie in richting de eerste paal en werkte een lage voorzet van Carvajal met een fijne voetbeweging in het doel van Atlético: 2-1. Heel lang kon ‘de thuisploeg’ echter niet genieten van die treffer, daar Griezmann acht minuten later de stand weer gelijktrok en daardoor geschiedenis schreef.

De smaakmaker van los Colchoneros stuurde Rüdiger én Modric het bos in met een heerlijke kapbeweging, overbrugde nog enkele meters en schoot vervolgens met zijn chocoladebeen in de linkeronderhoek: 2-2. Griezmann schoot zichzelf met die treffer in de geschiedenisboeken: de linkspoot werd met 174 goals namens Atlético namelijk de topscorer aller tijden van de club. De teams zochten met een 2-2 tussenstand de kleedkamers op. Het tempo lag in de tweede helft een stuk lager, waardoor ook de kansen een stuk spaarzamer werden.

Atlético verzilverde eigenlijk de eerste kans die het kreeg in het tweede bedrijf, als je het überhaupt al een kans mag noemen. Dat gebeurde ruim tien minuten voor tijd. Rodrigo Riquelme gaf voor op Álvaro Morata, maar zag zijn voorzet via Kepa en Rüdiger plots in het doel van Real Madrid belanden: 3-2. De bal kwam via de hand en het been van Kepa op het lichaam van Rüdiger, die hem vervolgens in het net zag verdwijnen.

Ook nu duurde het niet heel lang voordat de gelijkmaker zou vallen: Real Madrid had namelijk slechts zeven minuten nodig om de stand weer gelijk te trekken. Vinícius Júnior stuitte met een lage schuiver op Oblak, waarna Jude Bellingham zag hoe zijn rebound geblokt werd en zijn tweede poging van de lijn werd gehaald. Carvajal schoot de afvallende bal vervolgens snoeihard in het doel: 3-3. In de slotfase werd niet meer gescoord, waardoor een verlenging moest bepalen wie er doorging naar de finale van de Supercopa.

In de eerste helft van de verlenging creëerde Atlético één mogelijkheid, maar die poging belandde niet tussen de palen. Ook in het tweede bedrijf gebeurde er vrijwel niets, totdat Savic de bal in zijn eigen doel werkte. Carvajal gaf vanaf de rechterflank voor op Joselu, die de bal via de grond in het doel leek te koppen. In de herhaling werd echter duidelijk dat de bal via het been van Savic achter Oblak was beland: 4-3. Díaz profiteerde van het feit dat Oblak in de slotfase mee naar voren was gekomen bij een corner en kon in een leeg doel raak schieten: 5-3.

