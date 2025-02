Real Madrid en Kylian Mbappé laten Manchester City volstrekt kansloos in Bernabéu

Real Madrid heeft zich ten koste van Manchester City geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Na de 2-3 zege vorige week in het Etihad Stadium werd het woensdag 3-1 in Estadio Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé had er voor rust al twee in het netje liggen. Na rust maakte Mbappé zijn derde tegen het volstrekt kansloze Man City, dat via Nico González nog wel de eer wist te redden. Real Madrid neemt het in de achtste finale op tegen Bayer Leverkusen of Atlético Madrid.

Aan de kant van Real Madrid geraakte Antonio Rüdiger net op tijd fit. De Duitser, die de afgelopen vier wedstrijden moest missen wegens blessureleed, vormde centraal achterin een koppel met Raúl Asencio. Spits Mbappé werd voorin geflankeerd door Vinícius Júnior en Rodrygo, terwijl Aurélien Tchouaméni voor de balans op het middenveld moest zorgen. De licht aan zijn knie geblesseerde Erling Braut Haaland begon op de bank bij Man City, waar ook plek was voor Kevin De Bruyne. Omar Marmoush was de eenzame spits bij the Citizens.

Real Madrid kende een absolute droomstart in Santiago Bernabéu. Een heerlijke diepe pass van Raúl Asencio kwam precies goed voor de voeten van Mbappé terecht. Rúben Dias gleed in zijn poging de rappe Fransman te achterhalen uit, terwijl John Stones niet snel genoeg was. Mbappé lepelde de bal vervolgens over de uitgekomen Ederson heen: 1-0. Bij het versturen van een pass raakte Stones vlak na dat doelpunt geblesseerd. Nathan Aké was zijn vervanger.

Man City had niets te vertellen in de openingsfase en ontsnapte bovendien aan de 2-0, toen Bellingham uit een hoekschop achterwaarts naast kopte. Real Madrid leek niet alles te hoeven geven om de Engelsen te domineren en had bovendien meerdere, pijlsnelle wapens voorin. Zo ontsnapte Mbappé aan de aandacht van de defensie en mikte hij zijn schot net niet voldoende richting een hoek, waardoor Ederson redding kon brengen.

Even na het half uur werd het alsnog 2-0 voor Real Madrid. Federico Valverde gaf mee aan Bellingham, die Vinícius de diepte instuurde. De Braziliaan legde af op landgenoot Rodrygo, die op zijn beurt meegaf aan Mbappé. De Fransman etaleerde zijn topvorm met een fraaie en bovendien effectieve kapbeweging, waarna hij Bernabéu opnieuw liet juichen met een onhoudbaar schot: 2-0. Het betekende voor Mbappé alweer zijn 27ste goal (in 38 wedstrijden) voor Real Madrid sinds zijn zomerse komst naar de Spaanse hoofdstad.

Ook na rust had Manchester City, dat amper te vergelijken valt met de voetbalmachine van de afgelopen jaren, amper iets in te brengen aan de Paseo de la Castellana. Een heerlijke voorzet van Federico Valverde kon net niet worden ingegleden door Mbappé, die enkele schoenmaten tekortkwam om binnen te tikken.

Niet veel later was het alsnog opnieuw raak voor Mbappé en Real Madrid. Mbappé ontving een pass van Valverde, waarna de aanvaller er op de rand van de zestien een schaar uitgooide en vanaf randje zestien vrij mocht uithalen van de volledig kapot gespeelde City-defensie. De inzet van Mbappé vloog heerlijk in de verre hoek achter de andermaal kansloze Ederson: 3-0.

Man City, dat af en toe de gelegenheid kreeg een schoot van afstand te lossen, moest toezien hoe Mbappé een staande ovatie kreeg toen hij een kwartier voor tijd een applauswissel kreeg van Carlo Ancelotti. Toch slaagde Man City er in de absolute slotfase nog in de eer te redden. Een rebound werd binnengewerkt door Nico González: 3-1.