De hoofdstedelijke derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De enerverende derby in Santiago Bernabéu eindigde na treffers van Julián Álvarez en Kylian Mbappé in 1-1. Real Madrid blijft zodoende de koploper in LaLiga met 50 punten, gevolgd door Atlético (49) en FC Barcelona. De Catalanen spelen zondag tegen Sevilla en komen bij een overwinning op 48 punten.

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti kampt achterin met de nodige blessuregevallen, waarvan Antonio Rüdiger het laatste slachtoffer is. Mede daarom bestond het hart van de defensie van de thuisploeg uit Raúl Asencio en Aurélien Tchouaméni. Verder verschenen de verwachtte namen aan de aftrap. Bij Atlético evenmin verrassingen in de opstelling. Diego Simeone koos in de voorhoede voor het spitsenkoppel Antoine Griezmann - Álvarez, terwijl Samuel Lino en Giuliano Simeone vanaf het middenveld voor dreiging op de vleugels moesten zorgen.

De openingsfase aan de Paseo de la Castellana was voor Atlético, dat meerde malen in en rondom de zestien van Real Madrid opdook. Zo had Griezmann een vrije schietkans moeten krijgen, maar was de pass van Lino veel te hard en dus werd het niet 0-1, maar mocht Thibaut Courtois een doeltrap nemen. Lino probeerde het even later zelf, en schoot een meter of anderhalf naast het doel van de Belgische sluitpost.

Real Madrid kwam wat beter in de wedstrijd, en loste in de persoon van Vinícius Júnior een gevaarlijk schot, dat net over ging. En ook een poging van Dani Ceballos, die de voorkeur kreeg boven onder meer Luka Modric, kreeg zijn schot niet binnen de kaders van het doel. Tien minuten voor rust kreeg Atlético een strafschop mee van César Soto Grado, nadat de arbiter naar het VAR-scherm werd geroepen en constateerde dat Aurélien Tchouaméni op de voet van Lino stond. De gegeven strafschop werd middels een heerlijke Panenka benut door Álvarez: 0-1.

Cruciale interventies van zowel Asencio als Tchouaméni voorkwamen nadien dat Atlético nog voor rust met een comfortabelere voorsprong kon gaan rusten. Ancelotti besloot in de rust geen wijzigingen door te voeren, maar zag zijn ploeg in de tweede helft wel beter voor de dag komen én snel op gelijke hoogte komen. Jude Bellingham miste op aangeven van Rodrygo een reuzenkans door van dichtbij tegen een verdediger aan te schieten, waarna de rebound wel besteed was aan Mbappé: 1-1.

Het scheelde enkele centimeters of Bellingham kwam twee minuten later alsnog op het scorebord terecht. De Engelsman werd bereikt door Vinícius en kopte van dichtbij tegen de lat. De rebound viel goed voor Rodrygo, maar de Braziliaan zag zijn inzet gepareerd worden door landgenoot Lino. Real Madrid domineerde in de fase na rust, en weer Bellingham had voor de 2-1 kunnen zorgen. De Engelsman speelde echter niet zijn gelukkigste duel en stuitte van dichtbij op de ijzersterk keepende Jan Oblak.

Alhoewel Real Madrid de bovenliggende partij bleef, bleef ook Atlético regelmatig gevaarlijk voor het doel verschijnen. Zo schoot Nahuel Molina vanaf randje zestien hard over en tikte Griezmann van dichtbij een meter naast. In de slotfase drong Real Madrid nogmaals aan. Rodrygo schoot in zeer kansrijke positie naast, terwijl Mbappé zijn lobje net niet over Oblak heen kreeg. Gescoord werd er niet meer, en dus bleef het bij 1-1.