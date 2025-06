Thibaut Courtois moet de interlandperiode met België hoogstwaarschijnlijk laten schieten. Real Madrid meldt dat de doelman een ontsteking in de onderrug heeft, waardoor er ook een vraagteken staat achter zijn deelname aan het WK voor Clubs.

Na afloop van het seizoen in LaLiga kreeg Courtois een paar weken vrijaf, om zo zijn batterij op te laden richting de interlandperiode en het WK voor clubs. De Belg maakte gebruik van de gelegenheid door onder meer naar de Grand Prix van Monaco te gaan.

Maandag zou Courtois zich moeten melden bij de nationale ploeg, dat het volgende week in de WK-kwalificatie opneemt tegen Noord-Macedonië (uit) e Wales (thuis). Beide tegenstanders hebben vier punten behaald uit twee duels; België komt voor het eerst in actie.

De Rode Duivels zullen het volgens Spaanse media moeten doen zonder Courtois, al ontbreekt de bevestiging vanuit België nog. De betreffende ontsteking in de onderrug wordt ook wel Sacroiliitis genoemd. Dat is een ontsteking van één of beide sacro-iliacale gewrichten in het gebied waar de onderrug en het bekken samenkomen.

Hoe ernstig de blessure is, zal nog moeten blijken. Het WK voor Clubs, dat voor Real Madrid op 18 juni begint tegen Al-Hilal, zou wél haalbaar moeten zijn.

Courtois keerde onlangs juist weer terug bij de nationale ploeg, na het vertrek van bondscoach Domenico Tedesco. De twee kenden een moeizame relatie en Courtois wilde niet meer onder die trainer voor België uitkomen.

De huidige bondscoach, Rudi García, heeft ondanks het afhaken van Courtois genoeg opties voor onder de lat. Zowel Senne Lammens (Royal Antwerp), Matz Sels (Nottingham Forest) als Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) is opgenomen in de selectie.