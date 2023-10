‘Real Madrid denkt na Xabi Alonso en Zinédine Zidane aan volgende grote naam’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 16:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:29

José Mourinho is een serieuze kandidaat om volgend seizoen bij Real Madrid aan de slag te gaan, zo verzekert El Mundo Deportivo donderdagmiddag. Volgens de Spaanse sportkrant is de Portugees één van de opties om Carlo Ancelotti op te volgen. De Italiaan vertrekt na dit seizoen vrijwel zeker uit het Estadio Santiago Bernabéu.

Mourinho staat tot medio 2024 onder contract bij AS Roma, waarmee hij een matig seizoen kent. De Romeinen staan na een dramatische seizoenstart slechts tiende in de Serie A, al werd er wel de volle buit gepakt in de Europa League na twee groepsfasewedstrijden. Volgens onder meer Gianluca Di Marzio en Sky Italia is het de verwachting dat Mourinho na dit seizoen vertrekt uit de Italiaanse hoofdstad.

Omdat er na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk ook een plekje vrijkomt op de bank bij Real, wordt Mourinho gezien als een kandidaat door de Koninklijke. Daarnaast zou de toptrainer ook een gewilde kandidaat zijn bij de supporters van de Madrilenen. Alles wijst erop dat Ancelotti na dit seizoen aan de slag gaat als bondscoach van Brazilië, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Uitgerekend Ancelotti volgde Mourinho in 2013 op als trainer van Real Madrid.

Mourinho stond tussen de zomers van 2010 en 2013 aan het roer bij de Koninklijke. In die periode wist hij eenmaal Spaans kampioen te worden en eenmaal de Copa del Rey te veroveren. Zijn periode in de Spaanse hoofdstad stond echter vooral bekend om het harde en verdedigende spel van Real. Met name de wedstrijden tegen FC Barcelona werden toentertijd vaak als spijkerhard gekenmerkt.

Na zijn periode bij Real was Mourinho werkzaam bij Chelsea, Manchester United en Tottenham Hotspur. Na zijn ontslag bij the Spurs in april 2021 ging de Portugese grootheid in de zomer van dat jaar aan de slag bij AS Roma, waarmee hij ten koste van Feyenoord in 2022 de Conference League won. Een seizoen later leek Mourinho opnieuw voor Europese glorie te zorgen, ware het niet dat Sevilla de strafschoppen beter nam in de Europa League-finale.

Andere kandidaten

Mourinho zit hoe dan ook in de wachtkamer, daar Xabi Alonso volgens meerdere bronnen de topkandidaat is om bij Real aan de slag te gaan. De trainer, die in het verleden onder Mourinho bij Real speelde, levert uitstekend werk bij Bayer Leverkusen. Die Werkself reikten vorig seizoen tot de halve finale van de Europa League – waarin Mourinho's Roma te sterk bleek – en staan momenteel ongeslagen eerste in de Bundesliga.

Daarnaast wordt ook Zinédine Zidane gelinkt aan de prestigieuze job aan de Paseo de la Castellana. De legendarische oud-middenvelder, die Real als speler hoogstpersoonlijk naar Champions League-glorie schoot en als trainer van de club driemaal de Cup met de Grote Oren omhoogtilde, is momenteel zonder club. El Mundo Deportivo wist vorige maand te melden dat Zidane nog altijd zeer hoog staat aangeschreven binnen de club. Daarnaast onderhoudt de Fransman een uitstekende relatie met voorzitter Florentino Pérez.