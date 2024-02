Real Madrid dankt Joselu voor dubbelslag en is de nieuwe leider in LaLiga

Real Madrid heeft de koppositie in LaLiga overgenomen van Girona. De Koninklijke won dankzij een dubbelslag van Joselu met 0-2 van Getafe. Real Madrid staat dankzij de zege nu op 57 punten uit 22 duels, terwijl Girona twee punten minder heeft. De voorsprong van Real Madrid op zowel Atlético als FC Barcelona bedraagt tien punten.

Carlo Ancelotti koos ervoor om Joselu in de spits te posteren naast Vinícius Júnior. Rodrygo moest het daardoor doen met een plek op de bank. Op het middenveld mocht Luka Modric starten, wat inhield dat Toni Kroos op de bank zat. Op doel kreeg Andriy Lunin de voorkeur boven Kepa Arrizabalaga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Real Madrid domineerde de openingsfase in Coliseum Alfonso Pérez. Het kwam dan ook al vroeg dicht bij de openingstreffer, ware het niet dat Joselu de lat trof. Niet veel later dacht ook Vinícius Júnior aan een treffer, maar de Braziliaan zag David Soria uitstekend redding brengen.

Toch zou de openingstreffer nog voor het kwartier vallen. Federico Valverde gaf op rechts mee aan Lucas Vázquez, die een schitterende voorzet in huis had op Joselu. De spits kopte van dichtbij raak: 0-1.

Real Madrid was heer en meester en kreeg mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Zo schoot Modric net over het doel van Soria, die zich even later onderscheidde bij een schot van Joselu. Real Madrid slaagde er voor rust niet in om op 0-2 te komen, maar had desondanks weinig te vrezen van Getafe.

Na rust kwam Getafe beter voor de dag en de thuisploeg kreeg via Mason Greenwood een prima kans, maar hij raakte de paal. Aan de andere kant verdubbelde Real Madrid de voorsprong. Vinícius Júnior draaide open, keek op en bereikte Joselu met een splijtende pass. De Spanjaard nam op zijn beurt uitstekend aan, om vervolgens overtuigend met links de verre hoek te vinden: 0-2.

Twintig minuten voor tijd leek Borja Mayoral hard op weg naar de aansluitingstreffer, maar die viel niet. De voormalig spits van Real Madrid schoot tot zijn eigen ongeloof van dichtbij tegen de paal. Ook Greenwood kwam nogmaals zeer dichtbij. De Engelsman sneed vanaf rechts naar binnen en schoot met links slechts centimeters naast de paal van Lunin. Het was het laatste serieuze gevaar van Getafe en dus boekt Real Madrid een belangrijke zege in de strijd om de Spaanse landstitel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties