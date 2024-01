Real Madrid boekt zwaarbevochten zege en legt druk bij Girona en Atlético Madrid

Real Madrid heeft woensdagavond een zwaarbevochten zege geboekt in LaLiga. In het eigen Santiago Bernabéu waren de manschappen van Carlo Ancelotti met 1-0 te sterk voor RCD Mallorca, dat zeker niet kansloos was. De Koninklijke móést winnen met het oog op de topper tussen nummer twee Girona en drie Atlético Madrid later op de avond.

Andriy Lunin kreeg de voorkeur boven Kepa Arrizabalaga onder de lat bij Real Madrid. Laatstgenoemde was deze week ziek en ontbrak daardoor op de training. Ancelotti heeft laten weten dat hij nog geen beslissing heeft genomen wat betreft zijn eerste doelman in de tweede seizoenshelft: de Italiaan kiest elke wedstrijd voor de keeper die hem het ‘meeste vertrouwen’ geeft.

Onder anderen Eduardo Camavinga ontbrak bij de Madrilenen wegens een knieblessure. Wie wél bij de selectie zat, was Arda Güler. Het Turkse wonderkind kampte sinds zijn komst van Fenerbahçe afgelopen zomer met meerdere blessures, waardoor hij zijn debuut voor de Koninklijke steeds weer opnieuw moest uitstellen.

Real Madrid kreeg in de eerste helft van de wedstrijd een aantal goede mogelijkheden. Zo nam Vinícius Júnior het doel van Mallorca-keeper Predrag Rajkovic onder vuur nadat hij in de actie daarvoor een heerlijke panna had uitgedeeld aan Samú Costa. Rajkovic bracht echter knap redding op het afstandsschot van de Braziliaanse smaakmaker van de Koninklijke.

Mallorca, dat zich zeker niet kansloos achtte in het Bernabéu, kwam in de eerste helft héél dicht bij de openingstreffer. Op slag van rust zag Antonio Sánchez zijn kopbal op de onderkant van de lat eindigen nadat hij het kopduel bij de tweede paal won van Fran García. Lunin zag de bal tot zijn opluchting vóór de doellijn stuiteren en kon daarna simpel klemmen.

????????! ?? Wat een giga kans voor Brahim Díaz ?? Het blijft voorlopig nog 0-0 in Madrid.. ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridMallorca pic.twitter.com/DWlHrFGPm4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2024

Kort na rust ging Mallorca door waar het gebleven was in het eerste bedrijf: de huid duur verkopen. Dat leverde een kleine tien minuten na de thee bijna de 0-1 op. Dit keer was het Costa die het aluminium raakte na een pegel van afstand. Vinícius werd even na die kans voor de bezoekers naar de kant gehaald voor Brahim Díaz.

Die wissel van Ancelotti bleek twintig minuten voor tijd bijna goud waard. Federico Valverde legde de bal na een aanval over meerdere schijven goed breed op Rodrygo, die zich aan de linkerkant van het strafschopgebied had opgesteld. De Braziliaanse vleugelspeler schoot richting de verre hoek, maar Rajkovic kon nog nét zijn hand tegen die inzet krijgen.

Rüdiiiiiiiger! ?? Het heeft héél lang geduurd, maar daar is dan toch de openingstreffer van Real Madrid! ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridMallorca pic.twitter.com/sfLA9uCWc1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2024

Díaz kreeg op enkele meters voor een leeg doel vervolgens dé kans op de openingstreffer, maar de kopbal van de Spaanse aanvaller annex middenvelder raakte de binnenkant van de paal, waardoor Mallorca de stand op gelijke hoogte wist te houden. Tien minuten voor tijd viel de openingstreffer alsnog via Antonio Rüdiger. De Duitse mandekker kopte een afgemeten corner van Luka Modric op knappe wijze in de verre hoek: 1-0.

Güler moet zijn debuut voor Real Madrid opnieuw uitstellen: Ancelotti liet na de 1-0 Lucas Vázquez en Dani Ceballos invallen voor respectievelijk Rodrygo en Modric. De Madrilenen spelen aanstaande zaterdag een bekerduel op bezoek bij Arandina, dat uitkomt op het vierde niveau van Spanje. De kans is groot dat Güler dan zijn eerste minuten in het shirt van Real Madrid gaat maken.

