Real Madrid boekt dankzij Güler minimale zege en lijkt klaar voor FC Barcelona

Real Madrid heeft woensdag geen fout gemaakt in LaLiga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won de altijd listige uitwedstrijd bij de buren van Getafe met 0-1. Arda Güler tekende in de eerste helft voor de enige treffer. Real staat nu weer steviger op de tweede plaats, op vier punten van koploper FC Barcelona. De Catalanen, die dinsdag met 1-0 wonnen van RCD Mallorca, zijn zaterdag tevens de tegenstander in de Copa del Rey-finale.

Aan de kant van Real kon Ancelotti nog altijd geen beroep doen op Kylian Mbappé, al sprak de oefenmeester de verwachting uit dat de Fransman er, net als landgenoot Ferland Mendy, zaterdag bij is tegen Barcelona. Onder meer Jude Bellingham en Rodrygo begonnen op de bank, waardoor Endrick en Güler hun kans kregen in het buitenstadje van Madrid.

In de levendige openingsfase lag het initiatief bij Real, dat een eerste, tevergeefse poging waagde in de persoon van Federico Valverde. Op aangeven van Luis Milla werd ook Getafe dreigend, maar het schot van Ramón Terrats zeilde over het doel van Thibaut Courtois.

Via Borja Mayoral dacht het normaal zo defensief ingestelde Getafe opnieuw aan scoren, maar weer wist de ploeg van José Bordalás de bal niet tussen de palen te krijgen. Aan de overkant was het wel raak. Güler maakte wat ruimte voor zichzelf vrij en schoot via de handschoenen van de niet al te overtuigende David Soria raak: 0-1.

Voor rust volgden van beide ploegen schoten die niet in de buurt kwamen van een treffer, dus was 0-1 de logische ruststand. Na rust moest Bordalás iets verzinnen en de kansen bleven komen. Bijvoorbeeld voor Álvaro Rodríguez, die nipt over kopte.

Twintig minuten voor tijd liet Mauro Arambarri een enorme gelegenheid op de gelijkmaker liggen. De Uruguayaan kreeg de alle tijd van de wereld om aan te nemen en uit te halen. Dat deed hij ook, maar tot ontzetting van de Getafe-bank naast.

Getafe bleef pushen en geloofde ook in de blessuretijd nog in een goed resultaat. Het leidde tot een hectisch moment voor het doel van Courtois, die de bal even loste, maar die net op tijd weer in zijn bezit had en in de allerlaatste seconde nog een geweldige redding in huis had. Real hield zodoende stand: 0-1.