Real Madrid blijft na zege in Berlijn foutloos in de groepsfase; Union treurt

Real Madrid heeft de groepsfase van de Champions League foutloos afgesloten. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won na een zeer vermakelijke wedstrijd met 2-3 van 1. FC Union Berlin. De Duitsers pakten de leiding en konden door de tussenstand bij Napoli - Braga dromen van de Europa League, maar uiteindelijk was Real simpelweg te goed om tegendoelpunten te kunnen voorkomen. Joselu was met een dubbelslag de grote man. Real wint de groep, gevolgd door Napoli. Braga gaat naar de Europa League en Union blijft met lege handen achter.

Aan de kant van Union moest Sheraldo Becker het doen met een reserverol. Kevin Behrens kreeg in de punt van de aanval de voorkeur, terwijl Josip Juranovic op de rechtsbuitenpositie de voorkeur kreeg boven de Amsterdammer. Danilho Doekhi ontbrak wegens een blessure, net als Leonardo Bonucci. Aan de kant van Real koos trainer Carlo Ancelotti onder meer voor Fran García, Dani Ceballos en Joselu. Laatstgenoemde vormde een spitsenkoppel met Rodrygo; Jude Bellingham stond op 10.

De openingsfase in het Olympiastadion in Berlijn was bijzonder kansrijk. Allereerst kwam Union zeer dicht bij de 1-0, ware het niet dat de volley van Behrens stijlvol over de lat werd getikt door Kepa Arrizabalaga. Na nog enkele gevaarlijke momenten voor het Madrileense doel nam Real het initiatief in handen.

Zo creëerde Bellingham een prima kans voor zichzelf, door zich fraai vrij te kappen. In de korte hoek stuitte hij vervolgens op doelman Fredrik Rønnow, die goed uit zijn doel kwam. Momenten later was de Noorse goalie kansloos bij een kopbal van Joselu, de de bal fraai kopte maar de pech had dat de bovenkant van de lat de eindbestemming was. De spits kreeg even later een nog grotere kans. Robin Gosens leverde de bal zomaar in bij Joselu, die met buitenkant voet naast schoot.

Op slag van rust kreeg Real alsnog de ultieme mogelijkheid om op voorsprong te komen. Diogo maakte een zeer onhandige handsbal, waarop de arbiter besloot om de bal op de stip te leggen. Modric ging achter de bal staan, schoot door het midden en stuitte op de voeten van Rønnow. De Duitse supporters werden gek en konden in blessuretijd helemaal door hun dak gaan. David Alaba tastte mis bij een lange bal, waarna Kevin Volland Lucas Vázquez aftroefde en Kepa passeerde: 1-0.

Real moest dus in de achtervolging om zijn eerste nederlaag in de Champions League dit seizoen te voorkomen. De Koninklijke klopte nadrukkelijk op de deur, maar door uitblinker Rønnow, die geweldig redde op pogingen van Vázquez en Rodrygo, kwamen de Madrilenen maar niet op het scorebord. De druk bleek echter te groot voor Union, daar het bij de eerstvolgende aanval wel raak was. Joselu kopte bij de tweede paal prima binnen: 1-1.

Twintig minuten voor tijd pakte Real de voorsprong. Modric had een schitterende pass in huis op García, de op links alle tijd en ruimte had om een medespeler uit te kiezen. De linksback koos uiteindelijk voor Joselu en dat bleek een prima optie. De Spanjaard kopte bij de eerste paal binnen en tekende zo voor zijn tweede van de avond: 1-2. Vijf minuten voor tijd zorgde invaller Alex Kral plots voor de gelijkmaker, door vanaf een meter of zeventien de verre hoek te vinden: 2-2. Union had nog een treffer nodig, maar het was Real dat andermaal toesloeg via Ceballos. Hij schoot vanaf een meter of zestien raak in de verre hoek: 2-3.

