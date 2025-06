Real Madrid betaalt liefst 45 miljoen euro voor nieuwe aanvaller, maar moet meewerken aan één eis

De transfer van Franco Mastantuono naar Real Madrid is zo goed als rond, zo meldt Fabrizio Romano zondag. Het Argentijnse supertalent maakt voor een bedrag van 45 miljoen euro de overstap van River Plate naar de Koninklijke. De officiële aankondiging van de Madrileense club wordt op korte termijn verwacht.

River Plate heeft bij het sluiten van de deal één duidelijke voorwaarde gesteld: Mastantuono moet in juli nog deelnemen aan het WK voor clubs namens de Argentijnse grootmacht. Pas daarna zal hij definitief aansluiten in Madrid, vermoedelijk in augustus.

De transfersom van 45 miljoen euro wordt in termijnen betaald. Daarmee wordt de zeventienjarige middenvelder de op één na duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van het Argentijnse voetbal.

Mastantuono zal in Madrid een contract tot medio 2031 tekenen. Binnen de salarishuishouding van de club valt hij in de derde schaal, wat gebruikelijk is voor jonge aankopen. Hoe hoog het salaris precies is, is onduidelijk.

Real Madrid was niet de enige club die zijn zinnen op Mastantuono had gezet. Paris Saint-Germain voerde de druk flink op, met zelfs persoonlijke gesprekken tussen trainer Luis Enrique en de speler. Toch gaf Mastantuono de voorkeur aan een toekomst bij de Koninklijke.

De talentvolle spelmaker brak dit seizoen door bij River Plate, waar hij indruk maakte met zeven doelpunten en vier assists in negentien wedstrijden. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en leverden hem een eerste oproep voor het Argentijnse nationale team op. In eigen land wordt hij al vergeleken met grote namen als Aimar en Riquelme.

De bedoeling is dat Mastantuono na zijn periode bij River rustig wordt ingepast in het eerste elftal. Zijn komst past perfect binnen de langetermijnvisie van de clubleiding in het Bernabéu.