Real Madrid bereikt mondeling akkoord en gaat naast Mbappé nog een ster halen

Real Madrid en Alphonso Davies hebben een mondeling akkoord bereikt, zo meldt The Athletic. De 23-jarige linksback van Bayern München moet de Koninklijke in 2024 of 2025 komen versterken. Indien Real Madrid een deal weet te sluiten met der Rekordmeister, kan Davies de tweede grote zomeraanwinst van de Madrileense club worden.

Davies wil de transfer naar de Spaanse hoofdstad dolgraag maken. De 44-voudig international van Canada gaat zijn contract bij Bayern München niet verlengen en heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid. De Duitse topclub moet Davies komende zomer van de hand doen, indien de club nog iets wil overhouden aan zijn vertrek. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 70 miljoen euro.

Ook in Duitsland en Spanje wordt de naderende transfer van Davies groot opgepakt. Volgens Sky Deutschland en Marca is het goed mogelijk dat Bayern München en Real Madrid een akkoord zullen bereiken. De Madrilenen wisten Davies in de afgelopen weken al te overtuigen tot een dienstverband in Estadio Santiago Bernabéu.

Journalist Florian Plettenberg schrijft op X dat Bayern München niet van plan is om Davies uit zijn contract te laten lopen zonder daar iets aan over te houden. Over een eventuele transfersom wordt nog niets geschreven. In Madrid moet Davies gaan concurreren met de Franse linksback Ferland Mendy.

Bayern München is ondertussen al op zoek naar een vervanger van Davies. Volgens Sky heeft de Beierse clubleiding AC Milan-linksback Theo Hernández in het vizier om de linkerflank te gaan bestrijken in de Allianz Arena. In Milaan ligt de 26-jarige Fransman nog tot medio 2026 vast.

Indien Davies daadwerkelijk de overstap maakt naar Real, kan hij in Madrid gaan samenspelen met Kylian Mbappé . De 25-jarige Fransman heeft volgensreeds een langdurig contract getekend bij de Spaanse recordkampioen. Voor Mbappé hoeft Real Madrid geen transfersom te betalen, daar de Franse superster over vier maanden uit zijn contract loopt bij Paris Saint-Germain

Real Madrid bouwt ondertussen hard aan de toekomst. Davies en Mbappé kunnen zich voegen bij een zeer getalenteerde selectie. De Braziliaanse Endrick meldt zich halverwege juli eveneens in Madrid. Voor het achttienjarige toptalent maakt de Koninklijke zo’n 45 miljoen euro over aan Palmeiras.

