Real Madrid bereikt finale Copa del Rey na krankzinnig duel met Real Sociedad

Real Madrid heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag na een spectaculaire halve finale ten koste van Real Sociedad geplaatst voor de eindstrijd van de Copa del Rey. Na de 0-1 zege voor de Koninklijke in de heenwedstrijd stond er na negentig minuten voetbal in Santiago Bernabéu 3-4 op het scorebord. Vijf minuten voor het einde van de verlenging kopte Antonio Rüdiger Real Madrid naar een 4-4 gelijkspel en de finale, waarin het hoe dan ook een rivaal treft: Atlético Madrid of FC Barcelona.

Real Madrid toonde zijn aanvallende intenties in de openingsfase. Zo wipte Endrick de bal omhoog en probeerde hij het met een spectaculaire omhaal, die net naast het doel van doelman Álex Remiro verdween. Een dreigende actie van Vinícius Júnior leverde evenmin iets op.

Redelijk uit het niets kwam op Real Sociedad op voorsprong in Madrid. Een splijtende pass van Pablo Marín kwam terecht bij Ander Barrenetxea, die op links amper een tegenstander in de buurt had en zomaar mocht doorlopen richting doel. De middenvelder zette een sprint in en liet goalie Andriy Lunin, de vervanger van de licht geblesseerde Thibaut Courtois, kansloos: 0-1.

Na een half uur kwam Real Madrid op gelijke hoogte. Vinícius stond aan de zijlijn toen hij met buitenkant voet een schitterende steekpass verstuurde op Endrick. Laatstgenoemde stond geen buitenspel en rondde af met een subtiel wippertje: 1-1.

Real Sociedad stelde zich goed in op de kracht van Real Madrid, dat er maar mondjesmaat uitkwam voor rust. Sociedad loerde op de counter en claimde een strafschop nadat Takefusa Kuba in de zestien onderuit te leek worden gehaald, maar kreeg die niet.

De 1-1 stand stond lange tijd op het scorebord, maar in de laatste twintig minuten vielen de goals als rijpe appelen. Real Sociedad kreeg daarbij veel hulp van David Alaba, die tot tweemaal toe de hoofdrol greep. Allereerst raakte hij een voorzet van Mikel Oyarzabal dusdanig ongelukkig aan, dat Lunin kansloos was: 1-2.

Even later, in minuut 80, kwamen de bezoekers zelfs op 1-3, toen een poging van Kubo via Alaba en de binnenkant van de paal binnenviel. Real Madrid was virtueel uitgeschakeld en had tien minuten om in ieder geval een verlenging veilig te stellen.

De 2-3 viel razendsnel na de 1-3. Vinícius was niet bij te houden op zijn brommer en leverde een perfecte voorzet op Jude Bellingham, die met een volley hard binnenschoot. Direct na dat moment liet invaller Kylian Mbappé slim lopen voor Vinícius, die Remiro omspeelde maar door goed verdedigend werk niet verder kwam dan een hoekschop.

Uit die hoekschop wist Real Madrid alsnog op gelijke hoogte te komen. Rodrygo schilderde de bal op het hoofd van Aurélien Tchouaméni, wiens harde kopbal te machtig bleek voor Remiro: 3-3.

In de zeven minuten aan blessuretijd moest Real Sociedad scoren, en dat deed het. Lunin, die al geen overtuigende indruk maakte, dook bij een vrije trap volledig langs de bal en zag Oyarzabal profiteren: 3-4.

Omdat een geweldige kopbal van Bellingham daarna even zo knap werd gekeerd door Remiro, moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin bleven grote kansen grotendeels uit, maar vijf minuten voor het einde van de tweede helft was het alsnog raak. Rüdiger kopte knap binnen uit een hoekschop van Arda Güler: 4-4.