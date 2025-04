Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior riskeert loodzware schorsing van twee jaar

Vinícius Júnior is bij de FIFA aangeklaagd door Tiberis Holding do Brasil, zo meldt Gianluca Di Marzio. De Braziliaan zou betrokken zijn bij het familiebedrijf, ALL Agenciamento Esportivo, dat meerdere aandelen van voetbalclubs heeft gekocht. Dat is in strijd met de FIFA-regels.

De aanvaller van Real Madrid moet mogelijk vrezen voor een schorsing van liefst twee jaar, mocht hij daadwerkelijk schuldig worden bevonden. Di Marzio weet dat Vinícius Júnior al op 7 april is aangeklaagd.

ALL Agenciamento Esportivo wordt aangestuurd door de vader van Vinícius Júnior en spelersmakelaar Thassilo Soares. Het bedrijf zou een aandelenbelang hebben gekocht in meerdere profclubs en ook de vleugelaanvaller zelf zou betrokken zijn geweest bij de acquisitie.

Aangezien Vinícius Júnior nog steeds zelf actief is als prof, ziet de FIFA het (deels) overnemen van andere clubs als mogelijke belangenverstrengeling en riskeert de buitenspeler zelfs een schorsing van twee jaar.

Het bedrijf kocht zich onder meer in bij Athletic Club of São João del Rei, een club uit Brazilië die onlangs promoveerde naar de Série B. Vanwege een commercieel conflict en de mogelijke betrokkenheid van Vinícius Júnior, waarbij concurrent Tiberis Holding do Brasil buiten de overname werd gehouden, heeft laatstgenoemde organisatie dus een aanklacht ingediend.

Naast Athletic Club wordt Vinícius Júnior in de aanklacht ook gelinkt aan een overname van aandelen in de Portugese club Alverca. Niet geheel toevallig maakte Rafael Conceição onlangs al de overstap van Athletic Club naar Alverca.

Het is vooralsnog onduidelijk of de FIFA mee zal gaan in de strafeis van een schorsing voor twee jaar, meldt Di Marzio. Een geldboete en verkoop van de aandelen in de clubs zijn ook opties.