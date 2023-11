Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior richt zich via Instagram tot Igor Paixão

Vinícius Júnior spreekt via Instagram zijn steun uit richting Igor Paixão. De vleugelspits van Feyenoord werd voor het Champions League-duel met Atlético Madrid (1-3) op zeer vreemde wijze uitgelicht door de Spaanse krant AS. Naar aanleiding van het artikel plaatste Paixão een statement op Instagram, dat gedeeld wordt door de aanvaller van Real Madrid.

Igor Paixão, el descendiente de esclavos que amenaza al Atleti, zo luidde de kop van het artikel. Letterlijk vertaald betekent dat: Igor Paixão, de afstammeling van slaven die Atlético Madrid bedreigt.

Op X kreeg AS een storm van kritiek over zich heen. Zowel Spaanse als Braziliaanse fans eisten dat de 'racistische' kop zou worden aangepast. Dat deed AS uiteindelijk ook. De publicatie op X verdween en het artikel werd bewerkt.

Desalniettemin wilde Paixão daags na de nederlaag in de Champions League zich uitspreken tegen racisme. In een statement op Instagram omschrijft de Braziliaan de worsteling waar landgenoot Vinícius Júnior ‘op dagelijkse basis’ mee te maken krijgt en geeft hij aan altijd te blijven strijden tegen racisme.

“Ze vermommen zich altijd”, zo begint Paixão. “Door elegante woorden, geld, manieren van gedrag en zelfs de posities die ze innemen. Ze zijn subtiel. Ze laten niet altijd alle vooroordelen zien die ze generaties lang met zich meedragen.”

“Zij zijn slim. Omdat ze meestal wegkomen met het begaan van een van de meest gruwelijke misdaden uit de geschiedenis: racisme”, vervolgt Paixão. “Maar ze verhullen het niet altijd, ze zijn niet altijd subtiel en ze zijn niet altijd slim. Soms zijn ze expliciet en overduidelijk, het resultaat van jaren en jaren vol straffeloosheid.”

“Deze week was het de beurt aan AS, de krant uit het land waar mijn collega, levens- en kleurgenoot Vinícius Júnior speelt, die dagelijks lijdt onder de haat van degenen die eenvoudigweg niet hebben geleerd een kwaad te overwinnen dat nooit had mogen bestaan, maar dat al zo lang een crimineel is.”

“Men zal zeggen dat ik de context verkeerd begrepen heb en men zal teksten aanpassen om racisme te verhullen. Maar alles is in orde. Want samen zijn we sterker. Wij zullen altijd sterker zijn. En we zullen nooit meer alleen lopen”, zo besluit de buitenspeler van Feyenoord.