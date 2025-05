'Real Betis wil langer door met Antony, die op radar staat bij halve finalist Champions League'

Antony is bij Real Betis weer helemaal opgebloeid. De Braziliaan laat bij vlagen zijn oude zelf weer zien, maar dat verandert de houding van zijn werkgever Manchester United niet. De club wil hem deze zomer hoe dan ook slijten. Twee clubs zijn geïnteresseerd, zo weet het Braziliaanse UOL Esporte.

Bekend is inmiddels dat Real Betis dolgraag langer door wil met Antony. Echter zullen zij niet bereid zijn om een miljoenenbedrag neer te leggen, waardoor zij opnieuw de voorkeur geven aan een tijdelijk verblijf.

Manchester United heeft ondertussen ingezet op een vraagprijs van tussen de dertig en de veertig miljoen. Dat is fors lager dan de 95 miljoen euro waarvoor ze hem in 2022 overnamen van Ajax. Verhuren is eigenlijk geen optie.

Daarom zijn er nu twee clubs in de race voor Antony, aldus UOL Esporte. Volgens het doorgaans betrouwbare medium uit Brazilië hebben Arsenal en Atlético Madrid geïnformeerd naar de buitenspeler, die op Old Trafford nog tot medio 2027 vastligt.

Afgelopen donderdag was Antony nog van grote waarde voor Real Betis in de Conference League. In de eerste halve finale tegen Fiorentina was hij goed voor de tweede Spaanse treffer. Het duel eindigde in een 2-1 overwinning.

Ook in LaLiga is de ploeg aardig op dreef. Momenteel staat Real Betis op de zesde plaats.