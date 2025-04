Real Betis heeft weinig moeite met Jagiellonia en voegt zich bij laatste vier Conference League

Real Betis mag zich melden bij de laatste vier van de Conference League. De ploeg van trainer Manuel Pellegrini verdedigde de 2-0 zege tegen Jagiellonia Bialystok in de heenwedstrijd met succes in de terugwedstrijd: 1-1. De Andalusiërs nemen het in hun halve finale op tegen Fiorentina.

Bijzonderheden:

Gek veel gebeurde er niet in de eerste helft. Betis speelde georganiseerd en door de het kwaliteitsverschil wist Jagiellonia er niet doorheen te voetballen.

In de blessuretijd van de eerste helft veerden de thuissupporters op toen Kristoffer Hansen, de broer van Almere City-spits Kornelius Hansen, voor de 1-0 leek te zorgen. Vanwege buitenspel ging er echter een streep door de treffer.

Ook na rust wist Betis aanvallend weinig klaar te spelen. Basisspeler en ex-Ajacied Antony kwam veelvuldig in balbezit, maar ook hij wist het verschil niet te maken.

Pas in de slotfase werden de Spanjaarden echt gevaarlijk en nadat Cédric Bakambu zijn eerste kans onbenut liet, was het even later alsnog raak. De Congolees liep slim weg bij zijn tegenstander en schoot overtuigend binnen: 0-1.

Een zege zat er uiteindelijk niet in voor Betis. Darko Churlinov schoot knap raak en gaf de Poolse fans zo reden tot juichen, al zat een comeback in het tweeluik er eigenlijk nooit in: 1-1.