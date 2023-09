RC Lens komt met veelzeggend besluit over aanwinst Stijn Spierings

Dinsdag, 12 september 2023 om 21:07 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:08

RC Lens heeft Stijn Spierings niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. De Fransen nemen het in het miljardenbal op tegen PSV, Arsenal en Sevilla, maar zullen dat dus doen zonder Spierings. Het is tekenend voor zijn tijd bij de club, die tot nu toe onsuccesvol is. De middenvelder tekende deze zomer pas bij Lens.

Spierings kwam in juli transfervrij over van Toulouse en moest het middenveld van Lens gaan versterken. Dat laatste valt vooralsnog tegen, daar de voormalig speler van onder meer AZ, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk dit seizoen nog maar één keer een basisplaats had. Tegen AS Monaco (3-0 verlies) werd de controleur na minder dan een uur spelen al gewisseld, terwijl hij in de wedstrijden met Stade Brest (3-2 verlies), Stade Rennes (1-1) en Paris Saint-Germain (3-1 verlies) genoegen moest nemen met invalbeurten.

Daarnaast presteert Lens ook behoorlijk ondermaats in de Ligue 1 dit seizoen. De verrassende nummer twee van de vorige voetbaljaargang verloor tot nu toe drie wedstrijden en speelde een keer gelijk. Daarmee staat Lens op een teleurstellende zeventiende plek in de competitie. Aan het einde van de rit zou dat degradatie betekenen, al is het seizoen nog jong.

In de Champions League gaat Lens het dus zonder Spierings proberen. De ploeg opent het toernooi op 20 september in Spanje tegen Sevilla. Lens moet het daarnaast opnemen tegen PSV, de ploeg die afgelopen zomer ook interesse had in Spierings. "Maar toen Lens zich ook meldde en ik met mijn zaakwaarnemer Ali Dursun een bezoek bracht, was ik eigenlijk meteen verkocht", zei de middenvelder tegenover Voetbal International over die interesse van de Eindhovenaren.