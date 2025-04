RB Leipzig plaatst Cesc Fàbregas en nog drie trainers op kandidatenlijstje

Cesc Fàbregas is vanaf komend seizoen mogelijk werkzaam in de Bundesliga. Sky Sport Deutschland meldt namelijk dat de oefenmeester van Como één van de vier kandidaten is om aan de slag te gaan bij RB Leipzig.

Met de hulp van de steenrijke Indonesische eigenaren Robert Budi Hartono en Michael Bambang Hartono wist Como vorig seizoen te promoveren naar de Serie A. I Lariani staan momenteel op een verdienstelijke dertiende plaats, ver verwijderd van de degradatieplaatsen.

Die prestatie wordt grotendeels toegewezen aan Fàbregas, die wordt geroemd om zijn tactisch inzicht en menselijke kwaliteiten. Fàbregas heeft bij de Serie A-club een contract tot medio 2028.

Binnen de club heerst de verwachting dat Fàbregas voorlopig nergens naartoe gaat en dat hij het project aan het Comomeer zal blijven leiden. RB Leipzig gooit echter mogelijk roet in het eten. Die Roten Bullen zijn op zoek naar een nieuwe trainer voor komend seizoen na het ontslag van Marco Rose.

Het is geen uitgemaakte zaak dat Leipzig zich daadwerkelijk bij Como gaat melden. Sky Sport weet namelijk dat er naast Fàbregas nog drie trainers op het kandidatenlijstje staan: Oliver Glasner, Danny Röhl en Roger Schmidt.

Voormalig PSV-trainer Schmidt is momenteel clubloos na zijn ontslag bij Benfica. Voor Glasner (Eintracht Frankfurt), Röhl (Sheffield Wednesday) en Fàbregas zou een transfersom moeten worden betaald.

Binnen Leipzig heerst er echter nog veel onduidelijkheid. Veel van de (financiële) mogelijkheden binnen de club zal afhangen van het slot van het seizoen. Concreet gezegd: of de club zich plaatst voor de Champions League of niet.

Leipzig staat momenteel vijfde, wat aan het einde van de rit niet genoeg zou zijn voor een Champions League-ticket. Het gat naar het als vierde geplaatste FSV Mainz bedraagt echter slechts één punt, terwijl nummer drie Frankfurt drie punten meer heeft dan Leipzig.

Onder Leipzig zijn de verschillen óók minimaal, waardoor ieder punt telt met nog zes duels te gaan. De nieuwe trainer van Leipzig zal komend seizoen te maken krijgen met drie Nederlanders: Xavi Simons, Lutsharel Geertruida en Ezechiel Banzuzi.