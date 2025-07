RB Leipzig heeft groot probleem en vreest dat Xavi Simons moet blijven

Xavi Simons wil graag weg bij RB Leipzig, en de club wil graag dat de Oranje-international vertrekt. Toch is er van een exit van Simons voorlopig nog helemaal geen sprake, zo meldt BILD dinsdag. Sterker nog: bij die Roten Bullen vreest de clubleiding zelfs voor het aanblijven van de aanvallende middenvelder.

De 22-jarige Nederlander heeft half juni al bij de clubleiding zijn vertrekwens ingediend. RB Leipzig liep door de zesde eindklassering in de Bundesliga een ticket voor Europees voetbal mis, waardoor voor hem het perspectief ontbreekt om langer bij Leipzig te voetballen.

Individueel draaide de 28-voudig international wél een prima seizoen, met 17 doelpuntencontributies (10 goals, 7 assists) in 25 Bundesliga-wedstrijden. Zodoende hoopt Simons op een fraaie transfer, maar het wordt geen eenvoudige klus om een nieuwe club te vinden, zo klinkt het.

Newcastle United toonde naar verluidt enige interesse in de creatieveling, maar die interesse lijkt inmiddels afgevlakt. Bovendien is het de vraag of Simons zelf die stap wil maken. De Nederlander zou het liefst naar jeugdliefde FC Barcelona vertrekken, al kunnen de Catalanen hem, zeker als ook Nico Williams nog moet komen, niet betalen.

Verder noemt BILD de broer en zaakwaarnemer Faustino als ‘probleem’. Hij zou nog te onervaren zijn in het vakgebied om bij de juiste partijen binnen te komen en goede deals te sluiten. De zaakwaarnemer zou bij een meer ervaren partij moeten aankloppen om Simons weg te kunnen zetten.

RB Leipzig zou normaal gesproken altijd zijn beste spelers willen behouden, maar Simons mag zeker vertrekken. Hij zou namelijk een ‘lastige persoonlijkheid’ zijn in de kleedkamer. Afgelopen seizoen ontstonden er naar verluidt ‘groepjes’ binnen de selectie van trainer Zsolt Löw, en daar was Simons medeverantwoordelijk voor.

In januari van dit jaar namen de Duitsers Simons definitief over van Paris Saint-Germain en betaalde daar vijftig miljoen euro voor. Leipzig wil meer dan die investering terugzien en zet volgens The Athletic in op een bedrag van zeventig miljoen euro.