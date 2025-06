Raúl Moro start op het jeugd-EK en dan zegt iedereen hetzelfde: 'Als ik Ajax was...'

Raúl Moro heeft zich dinsdagavond van zijn beste kant laten zien. De door Ajax begeerde vleugelspeler werkte een uitstekende wedstrijd af tijdens de interland tussen Jong Spanje en Jong Italië op het jeugd-EK. Het duel eindigde in een 1-1 eindstand, mede door een assist van het Ajax-doelwit.

Tijdens de rust van de interland laten Youri Mulder en Kiki Musampa, werkzaam als analisten namens Ziggo Sport, duidelijk merken wat ze van het optreden van het Ajax-doelwit vinden.

Mulder is overtuigd, zo laat hij blijken. "Ik zeg doen! Als ik Ajax was...", klinkt het lovend. "Hij heeft een dribbel, is een buitenspeler, straalt gevaar uit, heeft continu dreiging", somt hij de kwaliteiten van de buitenspeler op.

"Dit lijkt me niet moeilijk", doelt hij op het advies richting technisch directeur Alex Kroes: binnenhalen. "Je wil daar iemand hebben met een actie, die iemand voorbij kan spelen. Dat is Ajax, toch?"

Oud-Ajacied Musampa sluit zich volledig bij aan bij zijn tafelgenoot. "Absoluut. Dat is de visie van de club. "Je wil spelen met echte buitenspelers, die een man kunnen passeren."

"Hij heeft in de eerste helft echt laten zien dat hij heel makkelijk kan passeren, en goede keuzes kan maken. Het is een hele interessante speler. Halen die handel", is het heldere devies.

De Telegraaf bracht eerder op de dag naar buiten dat Ajax nog altijd vol inzet op de komst van de Spaanse buitenspeler, die in de zomer ook al naar Amsterdam leek te verkassen. Een blessure gooide toen roet in het eten.