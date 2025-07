Raúl Moro is nog steeds niet gepresenteerd door Ajax: dit is er aan de hand

De transfer van Raúl Moro naar Ajax leek op 24 juni al kogeltje rond, maar toch is hij nog nergens te bekennen rond de Johan Cruijff ArenA. Volgens De Telegraaf roept de gang van zaken rond de aanstaande deal veel vragen op bij fans. De presentatie loopt vertraging op.

Afgelopen week meldde De Telegraaf al dat Moro de overstap van Real Valladolid zou maken naar Ajax voor een vast bedrag van 9,5 miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen tot 11 miljoen euro. Er zou in de dagen erna ‘witte rook’ volgen. Voetbal International meldde dat de deal al definitief was beklonken.

Het mondelinge akkoord ligt er inderdaad, maar de papierwinkel is nog niet op orde gemaakt, zo klinkt het. Fans hadden Moro al eind juni in Amsterdam verwacht en zij lijken ongerust geworden, maar intern is er geen stress, weet journalist Mike Verweij.

Een persoonlijke overeenkomst bereikte Moro met Ajax al op 18 juni, maar de onderhandelingen tussen de clubs hadden nog een week langer de tijd nodig. Hij wordt tot medio 2030 vastgelegd door Alex Kroes.

Ajax heeft Moro nog altijd niet kunnen presenteren, en dat heeft te maken met de bestuurlijke veranderingen bij Valladolid. De Spaanse club is overgenomen door Ignite Sports, een investeerder, waardoor het papierwerk rond de transfer van Moro blijft liggen.

Er is bij Ajax vertrouwen dat de deal officieel afgerond wordt voor het einde van de maand. De planning is dat de 22-jarige vleugelspeler nog meereist naar het vriendschappelijke toernooi in Italië.

Op donderdag 24 juli werken de Amsterdammers de eerste wedstrijd tegen Celtic af in de strijd om de Como Cup. Twee of drie dagen later treft Ajax in de troostfinale of de finale Como of Al-Ahli.