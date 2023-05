Rashford redt voetbalster met 13 miljoen volgers en is wederom een ‘gentleman’

Dinsdag, 2 mei 2023 om 11:19 • Bart DHanis • Laatste update: 11:21

Marcus Rashford heeft het eerder deze maand opgenomen voor de Zwitserse voetbalster Alisha Lehmann, zo melden verschillende Engelse media. De 24-jarige Lehmann werd tijdens een avondje uit in club Chinawhite in Manchester lastiggevallen door een groep jongens, waarna Rashford haar zou hebben uitgenodigd in zijn VIP-ruimte.

De sterspeler van Manchester United herkende Lehmann, maar had haar nog nooit eerder ontmoet. De speelster van Aston Villa is een van de bekendste voetbalsters ter wereld. De Zwitserse aanvalster heeft maar liefst dertien miljoen volgers op Instagram en is de ex-partner van Aston Villa-middenvelder Douglas Luiz. Afgelopen november liep hun relatie op de klippen, vanwege ruzie over een jaarkalender die Lehmann uitbracht.

Na een korte ontmoeting tussen Rashford en Lehmann, hebben ze apart van elkaar verder gefeest. Lehmann zou Rashford een echte gentleman hebben genoemd. Het is niet de eerste keer dat de pupil van Erik ten Hag positief in het nieuws verschijnt. In 2020 zorgde hij persoonlijk voor gratis schoolmaaltijden voor Engelse kinderen tijdens vakanties. Ook bood hij steun aan gezinnen met een laag inkomen. Zijn inspanningen leidde tot grote veranderingen in het overheidsbeleid.

Ook op het veld laat Rashford zich dit seizoen van zijn beste kant zien. Onder Ten Hag is de 25-jarige vleugelaanvaller helemaal opgeleefd. De 51-voudig international van The Three Lions kwam dit seizoen al 51 keer in actie voor United. Hij wist hierin maar liefst 29 keer te scoren en elf assists af te leveren. Mede dankzij een doelpunt in de finale van de EFL Cup, wist United voor het eerst sinds 2017 een prijs in de wacht te slepen.