Rashford opent derby tegen Manchester City met â€˜het doelpunt van zijn levenâ€™

Rashford opent derby tegen Manchester City met ‘het doelpunt van zijn leven’

Marcus Rashford heeft Manchester United zondag al heel vroeg in de derby tegen Manchester City op voorsprong gebracht. De spits kreeg in de achtste minuut een bal teruggelegd door Bruno Fernandes en poeierde die van grote afstand schitterend via de onderkant van de lat binnen: 0-1. "Dit is het doelpunt van zijn leven", zegt de Engelse journalist Samuel Luckhurst van Manchester Evening News. De wedstrijd begon om 16:30 uur en is live te zien op Viaplay.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties