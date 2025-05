Rashford neemt gigantische maatregel om vertrek bij Manchester United te forceren

Marcus Rashford is van zaakwaarnemer veranderd, zo weet Sky Sports te melden. De Engelse aanvaller wil op deze manier graag een vertrek forceren bij Manchester United.



Rashford is in zee gegaan met Pini Zahavi. Sky Sports omschrijft hem als een ‘superzaakwaarnemer’ die Rashford naar zijn volgende bestemming moet loodsen. Volgens het medium is Zahavi al in gesprek met FC Barcelona.



Rashford wil dolgraag in Catalonië spelen en heeft dat al eens eerder duidelijkgemaakt. Momenteel speelt de aanvaller op huurbasis bij Aston Villa. Die club is niet van plan om hem na dit seizoen te behouden.



Manchester United verlangt 35 miljoen euro voor Rashford. Barcelona heeft momenteel geen geld om uit te geven, maar het is niet ondenkbaar dat Raphinha vertrekt bij de club.



De Braziliaan heeft nog een contract tot medio 2027 bij Barcelona en wil graag verlengen. De club en de speler komen er echter niet uit samen. Raphinha wil verlengen tot medio 2030, waar Barça slechts een met een jaar wil verlengen tot medio 2028. Ook is Raphinha niet helemaal tevreden over het salarisvoorstel, wist Diario AS te melden.



Dat Rashford in de zomer gaat vertrekken bij Manchester United lijkt onvermijdelijk. De aanvaller wil niet terugkeren op Old Trafford. De 27-jarige aanvaller heeft zichzelf wel in de kijker gespeeld bij Aston Villa.



Rashford wist Ollie Watkins uit de basis te spelen op Villa Park en was belangrijk in de Champions League. Dit seizoen komt hij echter naar alle waarschijnlijk niet meer in actie wegens een hamstringblessure.