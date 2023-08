‘Rare man’ Alex Pastoor stoort zich aan Kraay jr.: ‘Je trekt die microfoon weg!’

Zondag, 27 augustus 2023 om 18:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:09

Alex Pastoor stoort zich zondagmiddag lichtelijk aan Hans Kraay junior. De trainer van Almere City FC staat de verslaggever te woord voor de camera van ESPN na de 6-1 nederlaag tegen Feyenoord en hij maakt duidelijk niet gediend te zijn van de onderbrekingen van Kraay junior tijdens het interview. “Je mag me anders nog wel een paar keer onderbreken als ik middenin het verhaal zit”, sneert Pastoor, waarna een enigszins ongemakkelijke dialoog volgt.

“Of ik bij de 3-0 even bang ben geweest voor een pak slaag? Ik vind 6-1 ook wel een pak slaag”, vertelt Pastoor voor de camera na afloop van de forse nederlaag. “Maar ik ben daar wel even bang voor geweest, ja. Je weet ook nooit wat er in zo’n fase kan gebeuren. En dat is wel waar ik trots op ben: ze zijn hun eigen spel blijven spelen. Ondanks de nederlaag denk ik dat het niveau omhoog gaat door de dingen die ze blijven doen.”

Kraay jr. wil weten wat de strategie van Almere City was bij de 3-0 stand op het scorebord en interrumpeert de coach. “Sorry dat ik je onderbreek, maar ik dacht bij de 3-0 te zien dat je tegen je spelers zei: ‘Maak het maar klein, want ik laat me niet met 8-0 of 9-0 naar huis sturen.’” Pastoor vindt de onderbreking van de verslaggever ongepast: “Je mag me nog wel een paar keer onderbreken als ik middenin mijn verhaal zit.” Kraay jr.: “Jij bent snel geïrriteerd!” Pastoor: “Ik ben aan het praten en dan trek je gewoon die microfoon onder mijn neus vandaan!”

Kraay jr. biedt zijn excuses aan, die overigens geaccepteerd worden door Pastoor, maar deelt dan knipogend toch weer een sneertje uit. “Niets voor jou (om excuses te accepteren, red.).” Pastoor: “Nou, jij kent mij niet. Goed, we waren eigenlijk vanaf het begin van plan om het achterin klein te houden, maar het moest wel even bijgestuurd worden”, vervolgt Pastoor. “Het was ook een ambiance waar die jongens geen ervaring mee hebben, dus dan worden er weleens afspraken vergeten. En dat kan, daar heb ik alle begrip voor.” Kraay besluit het interview vervolgens door te stellen dat de oefenmeester ‘een rare man’ is. Pastoor lacht: “Nee hoor, ik ben heel lief.”