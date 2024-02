Rapper Kanye West gebruikt zangkunsten harde kern van Europese topclub op album

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de zangkunsten van de harde kern van Inter.

Een ongebruikelijk bericht uit Italië. Volgens La Gazzetta dello Sport is rapper Kanye West dinsdagavond aanwezig bij het Champions League-duel tussen Inter en Atlético Madrid.

Song: Carnival by Kanye West and choir vocals by Curva Nord Inter Milano???? https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/hTazdeJudn — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 13, 2024

De reden daarvoor is bijzonder: de Amerikaanse artiest heeft de zangkunsten van de fanatieke aanhang van Inter gebruikt op twee nummers van zijn laatste album 'VULTURES 1'. Leden van Curva Nord, zoals de harde kern van de Italiaanse grootmacht heet, zijn te horen op de nummers 'STARS' en 'CARNIVAL'.

