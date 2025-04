Raphinha onder vuur na asociaal gedrag jegens Hansi Flick én teamgenoot bij FC Barcelona

De supporters van FC Barcelona zijn niet blij met het gedrag van Raphinha. De Braziliaanse smaakmaker liet zich na afloop van het thuisduel met Real Betis (1-1) volledig gaan. Camera’s legden vast hoe hij het aan de stok kreeg met trainer Hansi Flick en de geblesseerde Marc-André ter Stegen.

Barça wist zaterdagavond niet optimaal te profiteren van de verrassende thuisnederlaag van Real Madrid tegen Valencia (1-2). Toch staat de koploper van LaLiga nog altijd vier punten voor op de aartsrivaal uit de hoofdstad.

Na afloop van de wedstrijd in Estadi Olímpic Lluis Companys ging het vooral over Raphinha. De linkspoot deed als invaller een half uur mee tegen Betis en kon zich na het puntenverlies niet beheersen.

Raphinha richtte zijn woede in eerste instantie op de arbitrage, die in zijn ogen meerdere fouten had gemaakt. “Je gaat mij toch niet vertellen dat ik mijn mond moet houden! Je bent onbeschoft”, foeterde de 33-voudig international.

Vervolgens volgde een handgemeen met Flick, toen de Duitse trainer zijn pupil tot kalmte wilde manen. Ook Robert Lewandowski kon Raphinha niet rustig krijgen.

Eenmaal aangekomen bij de catacomben was Ter Stegen aan de beurt. In plaats van een hand kreeg de Duitse goalie een flinke zet.

Ter Stegen was daar niet van gediend en gaf Raphinha een duw terug. Op social media reageren supporters van Barcelona vol verbazing op het gedrag van de technicus, die volgens Mundo Deportivo niet hoeft te vrezen voor een schorsing. Op het wedstrijdformulier is geen melding gemaakt van het incident.