Raphaël Varane doet pijnlijke uitspraken over Erik ten Hag bij Manchester United: 'Het verraste me dat hij mocht blijven'

Raphaël Varane was verrast toen Manchester United vorig jaar zomer doorging met Erik ten Hag. Dat zegt de 31-jarige oud-verdediger in gesprek met The Athletic. Varane onthult daarnaast dat hij niet altijd een goede band had met de ex-manager van the Red Devils en dat Ten Hag constant een conflict had met leiders in het team. “Dat is zijn manier van leidinggeven.”

Ten Hag wist zijn baan vorig seizoen te redden door de FA Cup-finale te winnen ten koste van Manchester City. De leiding van de rode club uit Manchester besloot het seizoen, waarin the Red Devils als achtste eindigden in de Premier League, daarna grondig te evalueren. De club sprak met meerdere managers, maar besloot verder te gaan met Ten Hag. Hij kreeg bovendien een nieuw contract.

“Het verraste me dat hij mocht blijven”, zegt Varane nu. “Er was niet langer een connectie met de groep.” De verdediger van weleer vindt het lastig om zijn relatie met Ten Hag te omschrijven. “Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden. Het was soms erg gespannen. Soms deed hij moeite om naar de feedback van de spelers te luisteren en soms nam hij beslissingen zonder naar de gevoelens van de jongens te luisteren. Er waren dus ups en downs. Het was soms ingewikkeld.”

Varane was lang een vaste waarde onder Ten Hag, maar verloor vorig seizoen in oktober zijn plek in de basis. De trainer gaf in de media aan dat dat door ‘tactische redenen’ kwam. Volgens de Fransman legde Ten Hag hem niet uit waarom hij er plots naast stond. “We hadden een stevige discussie. We hebben elkaar de waarheid verteld, maar daarna heb ik bijna twee maanden niet gespeeld.”

“Ik zei dat ik het niet eens was met sommige zaken. Ik vond ze niet goed voor het team omdat sommige spelers helemaal niet tevreden waren. Het was niet goed, wat betreft de relatie met de trainer”, aldus Varane. “Hij had altijd een conflict met bepaalde leiders uit het team. Dat is zijn manier van leidinggeven.” Toch heeft de rechtspoot ook goede momenten beleefd onder Ten Hag, bijvoorbeeld de FA Cup-finale. Varane stond in de basis op Wembley.

“We hadden ups en downs. Ik kan niet zeggen dat alles slecht was. Er waren ingewikkelde momenten.” Varane is zeer te spreken over zijn tijd bij Manchester United in het algemeen. De oud-verdediger werkte ook nog samen met Ole Gunnar Solksjaer en Ralf Rangnick. “Ik heb zoveel respect en liefde voor de club. Ik kan alleen maar positief zijn.”

“Zelfs als ik iets zeg over dingen die niet goed gaan, is dat goed bedoeld en constructieve kritiek. Het is niet om met de vinger naar iemand te wijzen. Ik wens de club alleen het beste en hoop dat ze slagen.” Varane zette begin dit seizoen een punt achter zijn carrière wegens een knieblessure. De 93-voudig international van Frankrijk zit nu in de directie van Como, de club waar hij het laatst actief was.