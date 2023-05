Rangers laat op Ibrox weinig heel van landskampioen Celtic in Old Firm Derby

Zaterdag, 13 mei 2023 om 15:44 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:18

Rangers heeft zaterdagmiddag aan het langste eind getrokken in de Old Firm Derby. De nummer twee van de Schotse Premiership won in eigen huis met liefst 3-0 van Celtic, dat afgelopen weekend al kampioen was geworden. De treffers kwamen zaterdag op naam van Todd Cantwell, John Souttar en Fashion Sakala.

Bijzonderheden:

Al in de vijfde minuut opende Cantwell de score namens Rangers. Een afstandsschot van John Lundstram werd nog gekeerd door Joe Hart, maar de doelman had geen antwoord op de rebound van Cantwell. Een klein half uur later verdubbelde centrale verdediger Souttar de score, door een corner binnen te koppen: 2-0. Het slotakkoord kwam twintig minuten voor tijd van Sakala, die profiteerde van balverlies van Celtic en Hart omspeelde. Het Ibrox Stadium stond in vuur en vlam.

Rangers al vroeg op voorsprong! De rebound verdwijnt door de benen van Joe Hart in het netje, 1-0 Dit belooft een spektakelstuk te worden

Rangers – Celtic 3-0

5' 1-0 Todd Cantwell

34’ 2-0 John Souttar (assist: James Tavernier)

70’ 3-0 Fashion Sakala

Ook de 2-0 is een feit! Rangers pakt door en staat nog voor rust met 2-0 voor tegen aartsrivaal Celtic