Ramsdale blundert ongelooflijk en ook Walcott scoort: Arsenal direct achter

Vrijdag, 21 april 2023 om 21:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:23

Arsenal is vrijdagavond binnen dertig seconden op achterstand gekomen tegen hekkensluiter Southampton. Juist op het moment dat the Gunners elk punt nodig hebben om de titel in de Premier League te kunnen binnenhalen, ging Aaron Ramsdale enorm in de fout. De doelman speelde de bal zomaar in de voeten bij Carlos Alcaraz, die het cadeautje uitpakte door beheerst binnen te schuiven: 0-1.

De thuisploeg zocht vervolgens zeer nadrukkelijk de aanval, maar werd binnen het kwartier in de counter opnieuw geklopt door Southampton. Een pass van Arsenal-middenvelder Martin Ödegaard werd onderschept, waarna Alcaraz een feilloze steekbal verzond richting Walcott. Het kind van Arsenal maakte het koeltjes af en weigerde tegen zijn jeugdliefde uitbundig te juichen: 0-2. Arsenal liet het er niet bij zitten en kwam in de twintigste minuut terug in de wedstrijd. Bukayo Saka versnelde naar de achterlijn en zette voor, waarna Gabriel Martinelli zijn voet succesvol tegen de bal zette: 1-2.

???????????????????? ??????????! Aaron Ramsdale gaat gruwelijk in de fout en binnen een minuut staat Southampton op voorsprong! ?? ?? https://t.co/06muzxKQt9#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/nIbyAxlgrL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 21, 2023

?? VIDEO | Arsenal 0-2 Southampton | Theo Walcott pic.twitter.com/JuUblyOrub — BALListic (@socialballistic) April 21, 2023