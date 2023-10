Ramos slaat met Sevilla aanval van Real Madrid af in heerlijk voetbalgevecht

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 20:29 • Mart van Mourik

Het uiterst interessante duel tussen Sevilla en Real Madrid heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. In het Ramón Sánchez-Pizjuán was het scorebord na negentig speelminuten in evenwicht: 1-1. Ruim een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg op voorsprong na een eigen doelpunt van Alaba, maar enkele minuten later trok Dani Carvajal de stand weer gelijk. Het is de tweede keer dit seizoen dat de Koninklijke punten laat liggen in LaLiga.

Ancelotti voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Osasuna (4-0). Centraal achterin nam Alaba de plek over van Aurélien Tchouaméni, die doorschoof naar het middenveld.

Eduardo Camavinga werd het slachtoffer van die wijziging, terwijl ook Luka Modric plaats moest maken. Toni Kroos kwam in de ploeg voor laatstgenoemde. Het aanvalsduo werd gevormd door Vinícius Júnior en Rodrygo; Joselu begon vanaf de bank.

In de vierde speelminuut dacht Real Madrid al op voorsprong te komen. Net voordat doelman Örjan Nyland kon onderscheppen tikte Bellingham de bal terug op Federico Valverde, die binnenschoot. In de opbouw bleek de aangever echter buitenspel te staan, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Enkele minuten later werden de Madrilenen opnieuw teruggefloten. Arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea leek door te laten spelen toen Antonio Rüdiger een zetje in de rug van Lucas Ocampos gaf, maar vervolgens besloot hij toch af te fluiten. Hoewel Bellingham ondertussen had gescoord op aangeven van Rodrygo, bleef de 0-0 stand op het scorebord staan.

Halverwege het eerste bedrijf kwam Sevilla dicht bij de openingstreffer. Iván Rakitic dacht zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar Dani Carvajal werkte de bal op de doellijn met het hoofd weg. Aan de overzijde moest ook Sergio Ramos handelend optreden op de doellijn: de centrumverderdiger werkte net op tijd weg na een inzet van Alaba.

In het tweede bedrijf ging Real Madrid nadrukkelijker op zoek naar de 0-1, al slaagde de ploeg er mede door het gebrek aan scherpte in de afronding bij Rodrygo en Vinícius lange tijd niet in Nyland te verschalken.

Uiteindelijk bracht Sevilla het scorebord voor het eerst in beweging: in een verwoede poging een voorzet vanaf de linkerkant weg te werken schoot Alaba de bal van dichtbij in eigen doel: 1-0. Real Madrid stelde al spoedig orde op zaken, want in de 78ste speelminuut zorgde Carvajal voor de gelijkmaker: de linksback scoorde op aangeven van Toni Kroos.

Hoewel beide teams in de slotfase nog op zoek gingen naar de winnende treffer, werd die niet meer gevonden: 1-1.