‘Ramos moet herenigd worden met voormalige droompartner van Real’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 14:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:59

FC Porto bekijkt de mogelijkheid om Sergio Ramos in te lijven, schrijft Foot Mercato. De Spanjaard zit zonder club sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain en kan in Estádio do Dragão worden herenigd met Pepe, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij Real Madrid. Ramos zou zelf hebben aangegeven graag zijn carrière te willen beëindigen met zijn voormalige droompartner.

Ramos is sinds juni transfervrij. Zijn contract liep af bij Paris Saint-Germain en hij heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden. De 180-voudig international van Spanje werd afgelopen weken in verband gebracht met onder meer Flamengo, Los Angeles FC, Galatasaray en verschillende clubs uit Saudi-Arabië, maar het lijkt erop dat hij niet op deze interesse in wil gaan. Momenteel traint Ramos alleen in afwachting van een nieuwe club.

Het is niet bekend in hoeverre Porto kan voldoen aan de financiële eisen van Ramos. De mandekker streek bij Paris Saint-Germain naar verluidt zo'n 7,5 miljoen euro per jaar op. Dergelijke bedragen kunnen niet worden opgehoest door Porto. Ramos zou echter water bij de wijn willen doen om herenigd te worden met Pepe. Laatstgenoemde keerde vier jaar geleden terug bij de club waar hij eerder tussen 2004 en 2007 actief was.

Ramos en Pepe speelden tussen 2007 en 2017 samen in het shirt van Real en vormden bij de Koninklijke jarenlang een vast duo in het hart van de defensie. Real won in die tijd verschillende keren de Champions League, de landstitel en de Copa del Rey. Porto versterkte zich eerder deze window al met Nico Gonzáles (FC Barcelona), Alan Varela (Boca Juniors) en Fran Navarro (Gil Vicente). Daar tegenover stond onder meer het vertrek van Diogo Leite (1. FC Union Berlin).