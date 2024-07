Ramon Hendriks verlaat Feyenoord en maakt fraaie transfer naar Champions League-deelnemer VfB Stuttgart

Feyenoord heeft overeenstemming bereikt met VfB Stuttgart over de transfer van Ramon Hendriks, zo melden de Rotterdammers op de eigen clubsite. Volgens Sky Deutschland-journalist Florian Plettenberg komt de 22-jarige verdediger over voor circa 700.000 euro en tekent hij een contract tot medio 2028 bij die Schwaben.

De centrumverdediger moet de selectie van trainer Sebastian Hoeness in de breedte versterken. Voetbal International meldt overigens dat Feyenoord 'enkele miljoenen euro's' overhoudt aan de deal.

Hendriks wordt door Stuttgart gezien als een jonge speler met de nodige potentie. Hij wordt vooral geroemd vanwege zijn snelheid. De linkspoot werd het afgelopen seizoen door Feyenoord verhuurd aan Vitesse.

Hendriks gaat komend seizoen met Stuttgart de Champions League in. Die Schwaben eindigden de afgelopen jaargang knap tweede in de Bundesliga en verzekerden zich daarmee van directe kwalificatie voor het miljardenbal.

In het shirt van Vitesse kwam Hendriks het afgelopen seizoen tot 35 officiële duels. Eerder werd hij door Feyenoord verhuurd aan NAC Breda en FC Utrecht.

De Dordrechtenaar kwam in 2017 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Tot een definitieve doorbraak in De Kuip kwam het voor hem alleen niet. In totaal speelde hij elf wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord.

Reactie Hendriks

"Zes jaar geleden kwam ik als jongen de club binnen, en nu neem ik als volwassen voetballer afscheid van Feyenoord", zegt Hendriks op de clubsite. "Ik ben er trots op dat ik in De Kuip heb mogen spelen. Mijn officiële debuut, het Conference League-avontuur dat ik van het prille begin bij FC Drita tot en met Tirana heb meegemaakt: stuk voor stuk prachtige momenten in mijn carrière."

"Nu is het tijd voor iets nieuws, in een grote buitenlandse competitie bij een club die in de Champions League actief gaat zijn komend seizoen. Ik kan niet wachten om daar te beginnen, maar niet voordat ik Feyenoord en alle supporters bedank voor de mooie jaren in Rotterdam. Ik zal de club altijd blijven volgen", aldus Hendriks.

