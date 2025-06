Ramiz Zerrouki gaat Feyenoord vrijwel zeker verlaten en kan naar 2 fraaie clubs

Ramiz Zerrouki kan Feyenoord verlaten voor een avontuur in LaLiga. Voetbal International meldt maandagmiddag dat de 27-jarige middenvelder in beeld is bij Sevilla en Villarreal.

In De Kuip ligt Zerrouki nog tot medio 2027 vast. Die verbintenis lijkt de 41-voudig international van Algerije niet uit te dienen.

“Zerrouki kon in de winter al naar de Franse Ligue 1, twee clubs hadden concrete belangstelling, maar Feyenoord hield hem aan zijn contract”, schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam in een transferupdate.

Krabbendam weet dat Feyenoord deze zomer wél medewerking gaat verlenen. “Er is weer interesse, vooral vanuit Spanje, van onder meer Sevilla en Villarreal.”

Feyenoord nam Zerrouki twee seizoenen geleden voor ruim 7 miljoen euro over van FC Twente. In Rotterdam-Zuid wist de controleur niet bepaald te slagen.

Tot dusver speelde Zerrouki 65 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was de rechtspoot goed voor twee doelpunten en een assist.

Het is onduidelijk hoeveel Feyenoord voor Zerrouki wil ontvangen. Transfermarkt taxeert de Algerijnse Nederlander op 5 miljoen euro.