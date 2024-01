Ralf Seuntjens levert twee minuten na rentree assist, maar verliest van ADO

ADO Den Haag heeft na een spectaculair duel drie punten overgehouden aan het treffen met De Graafschap. De Superboeren, waar Ralf Seuntjens zijn rentree op de Nederlandse velden maakte, leidden bij rust met 0-2. ADO knokte zich echter helemaal terug en kwam na de onderbreking vijfmaal tot scoren: 5-3. Seuntjens viel twintig minuten voor tijd in en leverde de assist bij de 3-3. ADO klimt dankzij de zege naar de tweede plaats, terwijl De Graafschap achterblijft op plek zes.

Daryl van Mieghem was de eerste speler in Den Haag die een schot loste, al was zijn inzet een makkelijke prooi voor Thijs Jansen. De eerste mogelijkheid voor de bezoekers volgde al snel daarna. Bosilj dook op voor neus van Tim Coremans, die opgelucht adem kon halen toen bleek dat de kopbal van de Sloveen naast ging.

Na ruim een kwartier spelen was het dan alsnog raak voor Bosilj. Een voorzet vanaf links belandde via Donny Warmerdam tot bij Bosilj, die door een Haags been binnenprikte: 0-1. ADO liet zich niet van de wijs brengen en kreeg al snel twee prima mogelijkheden. Allereerst schoot Henk Veerman in het zijnet, terwijl Van der Sande op de lat kopte.

Ook Silvinho Esajas kwam dichtbij met zijn kopbal, ware het niet dat Jansen prima redde. De goalie van de Superboeren kon opnieuw juichen, toen Önal vrij mocht doorlopen en de bal in de verre hoek schoot: 0-2. Beide ploegen kwamen in het restant niet meer tot écht grote kansen, waardoor 0-2 de logische ruststand was.

Na de theepauze was het wel raak voor Esajas. Een Haagse hoekschop leek in eerste instantie niets op te leveren, totdat Esajas de bal voor zijn voeten kreeg. De aanvaller moest het uit een moeilijke hoek proberen, maar dat bleek geen probleem voor de 21-jarige Amsterdammer: 1-2. Nog voor het uur wist ADO de achterstand weg te poetsen. Van Mieghem zette scherp voor en daar maakte Van der Sande bij de tweede paal dankbaar gebruik van: 2-2.

In de fase daarna leek De Graafschap eindelijk weer bij de les te zijn. De Doetinchemmers speelden scherper dan in het openingskwartier na rust, al waren de kansen nog niet daar. Het was echter ADO dat het betere van het spel én het goede gevoel had. Het leidde na goed doorjagen van Veerman tot slordig balverlies van Jansen. De goalie zag enkele seconden later Veerman voor zijn neus opduiken, die doel trof: 3-2.

Vlak na die treffer maakte Seuntjens zijn rentree op de Nederlandse velden. De spits werd begin 2023 schoon verklaard van kanker en viel tegen ADO twintig minuten voor tijd in. Twee minuten later verzorgde hij de assist op Mimoun Mahi, die overtuigend raak schoot: 3-3. De Graafschap leek door te drukken, maar het was ADO dat weer op voorsprong kwam. Joel Ideho kopte een voorzet vanaf rechts overtuigende binnen: 4-3. Enkele ogenblikken later maakte ADO het karwei af. Ideho gaf prima af op Van Mieghem, die op randje zestien verwoestend uithaalde: 5-3.

Ralf Seuntjens = ?? ?? Binnen twee minuten een assist voor @DeGraafschap! ??#adogra — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2024

