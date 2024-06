Rafael van der Vaart zou het Nederlands elftal op drie plekken wijzigen tegen Roemenië: ‘Je moet hem altijd opstellen’

Als het aan Rafael van der Vaart ligt, voert Ronald Koeman voor het duel met Roemenië van dinsdagavond drie wijzigingen door in zijn basiselftal. De oud-voetballer zou Joey Veerman vervangen met Xavi Simons, Matthijs de Ligt krijgt de voorkeur boven Stefan de Vrij en Lutsharel Geertruida moet wat hem betreft plaatsmaken voor Denzel Dumfries. "Je moet hem altijd opstellen", aldus Van der Vaart.

Koeman wijzigde zijn elftal voor het duel met Oostenrijk op drie plekken vergeleken met de wedstrijd tegen Frankrijk (0-0). De bondscoach koos voor Geertruida, Donyell Malen en Veerman, wat ten koste ging van Dumfries, Jeremie Frimpong en Simons. Die keuzes pakten niet allemaal even goed uit.

Van der Vaart vindt daarom dat Koeman tegen Roemenië in de achtste finale wederom moet gaan wisselen. “De Ligt en De Vrij: dat hangt erom. Ik zou dan toch voor De Ligt kiezen, omdat ik hem wat explosiever vind. Hij heeft meer pit in zijn spel”, aldus de oud-middenvelder bij NOS Studio Fußball.

De opstelling van Van der Vaart.

“Of De Ligt ook beter is in de coaching? Nee, want De Vrij vond ik in de wedstrijden hiervoor ook gewoon prima en hij heeft ook wel een goed inzicht. Ik heb alleen wat meer kerels nodig die ook een beetje een moordenaar kunnen zijn.”

Van der Vaart kiest voor Simons op de nummer 10-positie, waardoor Tijjani Reijnders een meer verdedigende rol krijgt op het middenveld. Hij wordt wat de analist betreft ondersteund door Jerdy Schouten. Voor Veerman is na zijn teleurstellende optreden tegen de Oostenrijkers geen plek meer, aldus Van der Vaart.

“Tegen Oostenrijk viel Simons in en dacht ik voor het eerst: ja, nu is hij een beetje zichzelf. Hij was nog niet top, maar wel goed. Malen vond ik ook heel gevaarlijk. Dat eigen doelpunt was een beetje ongelukkig, natuurlijk. Memphis Depay heeft ook weer gescoord, dus ik zou hem daar ook lekker laten staan. Dumfries staat er bij mij ook in. Je moet hem altijd opstellen.”

Nederland en Roemenië nemen het dinsdagavond om 18:00 uur tegen elkaar op in München. De winnaar van dat duel treft de winnaar van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije in de kwartfinale.

