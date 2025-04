Rafael van der Vaart ziet Ajax-speler slechte beurt maken in Utrecht: ‘Kijken topclubs ook naar’

Jorrel Hato beleefde zondag niet zijn meest gelukkige wedstrijd, zo zagen ook de analisten van NOS Studio Voetbal. De linksback had met Miguel Rodriguez niet de minste tegenstander en kon niet voorkomen dat de Spanjaard twee keer scoorde voor FC Utrecht.

Bij de 2-0 greep Hato ook al niet sterk in, maar daar kon de linkspoot in de ogen van Rafael van der Vaart nog wel mee wegkomen. “Het is een hele jonge jongen, hè”, neemt hij het in eerste instantie nog op voor de negentienjarige Hato.

“Maar hij moet hier natuurlijk gewoon meelopen. Hij grijpt meteen in, maar hij moet gewoon twee of drie meter meelopen. Dan drijf je hem zo naar de achterlijn toe. Dit is zijn jeugdigheid. Hij mag echt wel eens zo’n fout maken”, aldus Van der Vaart.

Ook bij de 3-0 had Hato in de ogen van Van der Vaart veel meer moeten doen om Rodriguez van scoren te houden. De Spanjaard kreeg de bal aangespeeld in de zestienmeter en creëerde uiteindelijk de ruimte om met zijn sterke linker uit te kunnen halen. Matheus zat er nog aan, maar kon een doelpunt niet voorkomen.

“Ik vond deze eigenlijk erger”, begint Van der Vaart. “Dat is namelijk echt verdedigen. Daar kijken topclubs ook naar. Hierop wordt je genomen of niet. Hier moet je kort zitten en weten: hij is links, dus hij gaat kort draaien. Dit was veel te makkelijk.”

Ook bij ESPN constateerden Bram van Polen en Danny Koevermans al dat het niet de sterkste wedstrijd was uit de loopbaan van Hato. “Dit is wel kinderlijk verdedigd van Hato”, zei Van Polen onder andere.

Al langer gaan de geluiden dat meerdere topclubs de situatie van Hato nauwlettend in de gaten houden. Onder meer Arsenal, Chelsea en Real Madrid worden in verband gebracht met de Oranje-international. Hato ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2028.