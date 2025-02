Rafael van der Vaart zag maar één speler ‘van de buitencategorie’ tijdens Ajax - Feyenoord

De analisten bij het Ziggo Sport-programma Rondo zagen weinig lichtpuntjes aan het spel van Feyenoord tegen Ajax in De Klassieker van zondag (2-1 winst voor Amsterdammers). Slechts één speler stak er bovenuit, zo luidt de conclusie aan tafel.

Ruud Gullit opent de discussie over het spel van Feyenoord. De oud-speler van de club predikt realisme en oppert het idee om vanuit een defensieve organisatie te voetballen.

“Ik denk dat Feyenoord moet realiseren dat het in een moeilijke periode zit en dat het daarom vanuit de verdediging moet gaan voetballen”, gooit Gullit op tafel. “Want het gaat niet.”

Eén speler aan Rotterdamse zijde kon de enkelvoudig Ballon d’Or-winnaar wél bekoren. “Toen Quinten Timber erin kwam, kwam er eindelijk een beetje vechtlust in. Iemand die de bal kon vasthouden, tackles…”, looft Gullit de van een blessure teruggekeerde middenvelder “In één keer ging Feyenoord voetballen.”

Rafael van der Vaart gaat zelfs een stapje verder dan zijn tafelgenoot. “Timber was de enige speler op het veld die middag die tot de buitencategorie behoort”, oordeelt de voormalig Ajacied.

“En hij laat het ook nog eens meteen zien", vindt Van der Vaart. "Dan zie je het verschil. Eén speler komt erin en meteen zie je Ajax denken: oh, shit, wat moeten we nu doen?”

Timber betrad het veld in minuut zestig en trok zeven minuten later de stand gelijk. “Het was geen toeval dat hij ook de goal maakte”, analyseert Van der Vaart.