Rafael van der Vaart: ‘Vind hem echt heel slecht spelen, ga maar even twee wedstrijden zitten’

Rafael van der Vaart verbaast zich over het spel van PSV de afgelopen weken. Zaterdag ging de landskampioen en lijstaanvoerder van Nederland opnieuw nat, ditmaal op bezoek bij NEC, en de oud-international en Ajax-lieveling probeert bij NOS Studio Voetbal de zaak te duiden.

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de Nijmeegse lucht voor de Eindhovenaren. Het spel was niet groots, maar een kwartier voor tijd stond er een 1-3 voorsprong op het scorebord van het Goffertstadion.

Desalniettemin liet PSV twee punten liggen. Een late treffer van Bryan Linssen uit een hoekschop betekende de 3-3 en dus een gelijkspel tussen NEC en de ploeg van Peter Bosz.

Van der Vaart ziet dat PSV het al langer moeilijk heeft. “Ik vind dat PSV echt een goed team heeft, maar als je zó dominant bent in Nederland, dan ga je ook een beetje denken dat je écht goed bent”, zo schat de analist-geworden-ex-prof in. “En daar moet je een beetje voor waken.”

Van der Vaart pikt Ryan Flamingo, die opzichtig in de fout ging bij de 2-3 van NEC, eruit. “Zo’n Flamingo, die komt bij FC Utrecht vandaan. Je wordt een beetje quasi-arrogant, dan maak je dit soort fouten.”

Ook Jerdy Schouten krijgt ervan langs. “Ik weet niet hoe jullie erover denken”, kijkt de analist zijn tafelgenoten aan, “maar ik vind Schouten op dit moment echt heel slecht spelen.”

“Die mag best wel even twee wedstrijden zitten, want het is tikkie breed en tikkie terug”, is Van der Vaart hard voor de controleur. “Ik ben heel erg fan van hem, maar op het moment is het niks.