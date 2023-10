Rafael van der Vaart vertelt welke opvallende rol hij bij Ajax had gekregen

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 20:38 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart heeft vrijdagavond bij de NOS verteld over het aanbod dat Ajax hem onlangs deed. De oud-middenvelder werd door de Amsterdammers benaderd om assistent-coach te worden van hoofdtrainer Maurice Steijn, maar kon de functie vanwege zijn woonsituatie niet aannemen.

"Ik ben gevraagd", zegt Van der Vaart voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. Sjoerd van Ramshorst wil weten door wie Van der Vaart exact is gevraagd. "Door Steijn. En ook door Jan van Halst (interim-algemeen directeur, red.)."

"Ik heb er lang over nagedacht", vervolgt Van der Vaart. "Zoals je weet woon ik in Roemenië." Zijn vriendin Estavana Polman handbalt bij Rapid Bucuresti. "Dat is me ook heel veel waard."

Het was geen makkelijk besluit. "Ik moet zeggen dat het wel kriebelde, maar ik dacht uiteindelijk toch: nee, niet doen."

Ajax is druk bezig met hervormingen in de leiding. John van 't Schip komt op voorspraak van interim-algemeen directeur Van Halst in het nieuw te vormen technisch hart. Dat zal gaan bestaan uit technisch manager Klaas-Jan Huntelaar, hoofdtrainer Maurice Steijn en dus Van 't Schip.

Het drietal zal de komende winterse periode over het transferbeleid bij Ajax waken. De Amsterdammers willen de macht niet langer in handen geven van één man, nadat de twaalf aankopen van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat tot op heden allemaal mislukt lijken.