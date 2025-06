Rafael van der Vaart na zege van het Nederlands elftal: 'Ik vind hem scherp, hij lijkt ook een beetje afgevallen'

Rafael van der Vaart denkt dat Memphis Depay is afgevallen. Dat zegt de analist na Finland – Nederland bij de NOS.

“Ik vind hem scherp”, begint de oud-middenvelder. “Hij lijkt ook een beetje afgevallen.”

“Ik vond hem prima spelen. Kijk, het moet allemaal nog beter en zeker tegen de betere ploegen...”, zegt Van der Vaart, voordat hij wordt onderbroken door Pierre van Hooijdonk.

“Dit is ook moeilijk, Raf. Op zijn positie is het het drukst. Je kan daar eigenlijk bijna niet weglopen.”

Daar is Van der Vaart het mee eens. “Hij had een actie dat hij zo mooi wegdraaide. Dat vond ik zo’n ouderwetse actie”, zegt de analist, die van dat moment genoot.

Memphis was zaterdagavond verantwoordelijk voor de 0-1 in Finland. Die goal was zijn 48ste in dienst van Oranje. De spits heeft nog twee doelpunten nodig om Robin van Persie te evenaren.