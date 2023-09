Rafael van der Vaart kijkt op van ‘heel raar interview’ bij Oranje

Zondag, 10 september 2023 om 23:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:36

Wout Weghorst was zaterdagavond andermaal van grote waarde voor het Nederlands elftal. Op aangeven van uitblinker Denzel Dumfries maakte de boomlange spits tegen Ierland de 1-2, wat ook de eindstand zou worden. In tegenstelling tot het duel met Griekenland van afgelopen donderdag (3-0) moest Weghorst in Dublin genoegen nemen met een reserverol, tot onbegrip van de spits zelf, die volgens NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, presentator Sjoerd van Ramshorst en analist Rafael van der Vaart geïrriteerd oogt.

Bondscoach Ronald Koeman voerde ten opzichte van de zege op de Grieken drie wijzigingen door. Dat hield onder meer in dat Donyell Malen de voorkeur kreeg boven Weghorst. In gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg laat de aanvalsleider weten daar geen begrip voor te hebben. "Nee, ik snapte niet dat ik niet speelde. 'Boos' is niet het goede woord. Je doet het uiteindelijk als team en als elftal. Ik hoorde het vanochtend en ik was verrast, ja." Stekelenburg haalt aan dat Weghorst zei dat hij zijn energie ook graag tegen Ierland wilde brengen. De spits van TSG Hoffenheim kwam echter pas aan het begin van de tweede helft in het veld ten faveure van Daley Blind.

Stekelenburg stelt dat hij 'zich best kan voorstellen dat het vervelend is als je te horen krijgt dat je niet speelt'. "Dat geef ik ook aan, dat ik het vervelend vond en dat ik ervan baalde", antwoordt Weghorst. Tien minuten na zijn entree maakte Weghorst het enige doelpunt in de tweede helft, nadat Adam Idah en Cody Gakpo, allebei vanaf elf meter, voor rust het net wisten te vinden. "Een fantastische bal van Frenkie", analyseert Weghorst de beelden van zijn treffer. "Dumfries geeft 'm perfect in één keer en dan moet je zorgen dat je er bent en voor je man komt. Ik kom er goed voor en maak hem goed af." Daarmee wist Oranje te winnen ondanks een slechte start. "Ik denk dat we dat ook wel een beetje uitnodigen en dat dat een fout is die wij begaan. Wat niet mag gebeuren. Daar moeten we echt van leren."

Stekelenburg denkt irritatie te merken bij Weghorst. "Nee, ik ben niet geïrriteerd. Ik weet dat je dat graag van me wil horen. Natuurlijk, je bent niet achterlijk. Je ziet alles, je leest alles, je hoort alles. Alle geluiden. Je ontkomt er haast niet meer aan", laat hij optekenen. Later in het interview zegt hij 'totaal geen behoefte te hebben' om daar dieper op in te gaan. "Maar zoals je zegt: ik ben deze week heel belangrijk geweest voor het Nederlands elftal. Dat maakt me ontzettend trots. Vandaag was mijn 25ste wedstrijd. Ik heb net een schaal gekregen en dat was een heel mooi moment. Een heel mooi moment in de kleedkamer met de jongens."

"Ik ben ontzettend trots dat ik nu voor de 25ste keer het shirt mag dragen", vervolgt Weghorst. "Uiteindelijk voel ik ook zelf dat ik op dit moment in mijn carrière, ook qua persoonlijkheid, dat ik steeds meer van waarde kan zijn voor het elftal, dat daar ook behoefte aan heeft. Ik ben super blij dat ik dat heb kunnen laten zien. Ik hoop dat we ook beseffen dat het in het hedendaagse voetbal niet alleen maar om het mooie, technische voetbal gaat. In het hedendaagse voetbal gaat het om absolute intensiteit en je moet zorgen dat je er elke wedstrijd voor de volle honderd procent staat."

"Raar interview"

Na het interview stelt Van Ramshorst dat Weghorst 'toch een beetje geagiteerd is'. Van der Vaart: "Ik vond het een raar interview, want hij begint zelf met 'ja, nee', zichtbaar geïrriteerd dat hij niet mocht beginnen. Hij heeft het geweldig gedaan die jongen!" Pierre van Hooijdonk denkt vervolgens te weten wat er speelt bij Weghorst. "De constante twijfel die er altijd is over het type spits. Dat hij voetballend niet goed genoeg zou zijn. Daar wordt heel snel van gezegd: 'Ja, hij kan niet voetballen. Die discussie hebben we vaak over verschillende spitsen. Maar hij levert wel. Je hoeft niet altijd 47 scharen en akka's te kunnen om op de nummer 9-positie van het Nederlands elftal te kunnen spelen. Ik denk dat dat een beetje de frustratie is waar hij mee worstelt. Dit is het beste antwoord: in één week tijd twee belangrijke goals maken voor Oranje."